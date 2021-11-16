Чем пятизвездочный отель отличается от трехзвездочного

Контроль за гостиницами нужен для того, чтобы повысить качество гостиничных услуг. Для этого разработана специальная система, которая позволяет присуждать гостиницам знаки в виде звезд от одной и до пяти. "Рамблер" расскажет, чем они отличаются.

1 – 2 звезды

Гостиницы этого класса объединяет размер номеров. Одноместный номер должен умещаться в 9 квадратных метров, а однокомнатный двухместный номер – в 12 квадратных метров.

В подобных гостиницах предусмотрен общий туалет на 10 человек и ванная комната, которая рассчитана на 20 человек.

В двухзвездочных отелях обычно есть кафе или ресторан, а также собственная вывеска и отдельный вход для постояльцев.

3 звезды

Все базовые вещи, которые необходимы для проживания, есть в трехзвездочном отеле. Размер комнат здесь уже больше. Однокомнатный одноместный составляет 12 квадратных метров, а однокомнатный двухместный – 15 квадратных метров.

Постояльцы могут получить завтрак в номер, химчистку, стирку, мелкий ремонт одежды и другие вещи.

4 звезды

Если вы заметили защитный козырек над входом в гостиницу – скорее всего, перед вами отель четыре или пять звезд. Номера в таких отелях по-настоящему просторные, в них даже может быть балкон и красивый дизайн комнаты.

Помните, чем выше класс, тем больше возможностей. Повышенная шумоизоляция, кондиционер, помещения для переговоров, фитнес зал и компьютерные комнаты.

5 звезд

В пятизвездочных отелях больше элитных функций. Обычно на территории отеля есть собственные сады, парки, виноградники, спа-центры с бассейнами, рестораны высокой кухни и бары, входящие в мировые рейтинги.