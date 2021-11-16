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Чем пятизвездочный отель отличается от трехзвездочного

Даша Краснова
43 минуты назад

Контроль за гостиницами нужен для того, чтобы повысить качество гостиничных услуг. Для этого разработана специальная система, которая позволяет присуждать гостиницам знаки в виде звезд от одной и до пяти. "Рамблер" расскажет, чем они отличаются.

Чем пятизвездочный отель отличается от трехзвездочного
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

1 – 2 звезды

Гостиницы этого класса объединяет размер номеров. Одноместный номер должен умещаться в 9 квадратных метров, а однокомнатный двухместный номер – в 12 квадратных метров.

В подобных гостиницах предусмотрен общий туалет на 10 человек и ванная комната, которая рассчитана на 20 человек.

В двухзвездочных отелях обычно есть кафе или ресторан, а также собственная вывеска и отдельный вход для постояльцев.

3 звезды

Все базовые вещи, которые необходимы для проживания, есть в трехзвездочном отеле. Размер комнат здесь уже больше. Однокомнатный одноместный составляет 12 квадратных метров, а однокомнатный двухместный – 15 квадратных метров.

Постояльцы могут получить завтрак в номер, химчистку, стирку, мелкий ремонт одежды и другие вещи.

4 звезды

Если вы заметили защитный козырек над входом в гостиницу – скорее всего, перед вами отель четыре или пять звезд. Номера в таких отелях по-настоящему просторные, в них даже может быть балкон и красивый дизайн комнаты.

Помните, чем выше класс, тем больше возможностей. Повышенная шумоизоляция, кондиционер, помещения для переговоров, фитнес зал и компьютерные комнаты.

5 звезд

В пятизвездочных отелях больше элитных функций. Обычно на территории отеля есть собственные сады, парки, виноградники, спа-центры с бассейнами, рестораны высокой кухни и бары, входящие в мировые рейтинги.

Служба приема работает круглосуточно, также посетителям доступна экстренная стирка, химчистка и глажка.

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