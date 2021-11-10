Мошенники и хитрецы: чем грозит путешествие с поддельным ПЦР-тестом

В России участились случаи нового вида мошенничества. Гражданам предлагают сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Мошенники предлагают людям бесплатно пройти ПЦР-тестирование, но для вызова "доктора" необходимо заполнить анкету. Обычно в ней просят указать паспортные данные, СНИЛС, номер медицинского полиса и т. д.

«Не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные – не менее ценная добыча мошенника», – пояснила эксперт.

Новый мошенничества особенно распространен сейчас, когда в большинстве регионов России введены ограничения. Чтобы уехать в отпуск или попасть в музей необходимо предоставить результаты ПЦР-теста.

Некоторые сайты также предлагают купить поддельные цифровые сертификаты вакцинации и QR-коды. Но после оплаты клиент либо совсем ничего не получает, либо документ является не действительным. Об этом также пишут туристы на форумах в социальных сетях.

Фальшивый медицинский документ выдает то, что о нем нет информации в базе данных. Недавно в аэропорту Ростова-на-Дону задержали женщину с сомнительным ПЦР-тестом. Полицейские не нашли в базе исследований на коронавирус ни номер сертификата, ни имя его владелицы.

Путешествовать с поддельным сертификатом возможно, но опасно. Во многих странах использование поддельных сертификатов, QR-кодов и ПЦР-тестов расценивают как преступление. Сначала туриста заносят в черный список авиакомпаний, затем нарушителя будет ждать штраф или уголовная ответственность.