Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Мошенники и хитрецы: чем грозит путешествие с поддельным ПЦР-тестом

Даша Краснова
14 часов назад

В России участились случаи нового вида мошенничества. Гражданам предлагают сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Мошенники и хитрецы: чем грозит путешествие с поддельным ПЦР-тестом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мошенники предлагают людям бесплатно пройти ПЦР-тестирование, но для вызова "доктора" необходимо заполнить анкету. Обычно в ней просят указать паспортные данные, СНИЛС, номер медицинского полиса и т. д.

«Не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные – не менее ценная добыча мошенника», – пояснила эксперт.

Новый мошенничества особенно распространен сейчас, когда в большинстве регионов России введены ограничения. Чтобы уехать в отпуск или попасть в музей необходимо предоставить результаты ПЦР-теста.

Некоторые сайты также предлагают купить поддельные цифровые сертификаты вакцинации и QR-коды. Но после оплаты клиент либо совсем ничего не получает, либо документ является не действительным. Об этом также пишут туристы на форумах в социальных сетях.

Фальшивый медицинский документ выдает то, что о нем нет информации в базе данных. Недавно в аэропорту Ростова-на-Дону задержали женщину с сомнительным ПЦР-тестом. Полицейские не нашли в базе исследований на коронавирус ни номер сертификата, ни имя его владелицы.

Путешествовать с поддельным сертификатом возможно, но опасно. Во многих странах использование поддельных сертификатов, QR-кодов и ПЦР-тестов расценивают как преступление. Сначала туриста заносят в черный список авиакомпаний, затем нарушителя будет ждать штраф или уголовная ответственность.

Например, двух путешественников, прибывших в Канаду, поймали с поддельными картами вакцинации и ПЦР-тестами. Каждому из них пришлось заплатить около 20 000 долларов США штрафа. А в Европе все оказалось жестче. На год осудили путешественника, задержанного с поддельным тестом в аэропорту Брюсселя. В Великобритании за фальсификацию можно лишиться свободы на 10 лет.

Личный опыт,Минфин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители