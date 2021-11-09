Пять типов соседей в самолете, которых все ненавидят

Хорошо, когда летишь в самолете с друзьями или родственниками, а места вы забронировали заранее. Но иногда соседствовать приходится с совсем неизвестным человеком. И далеко не всегда это соседство оказывается приятным. "Рамблер" расскажет про пять типов худших соседей в самолете. Вдруг, вы тоже найдете себя в какой-то категории.

Человек с чемоданом

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У большинства пассажиров есть ручная кладь, которую необходимо положить на полку. Проблемные ситуации происходят в случае, если человек не может сделать это самостоятельно или на полке не хватает места.

Обычно посадка занимает 20 минут. Силы команды распределены так: один человек встречает людей у входа, другой занимается питанием, третий контролирует загрузку чемоданов. И только один бортпроводник в салоне помогает пассажирам. К нему можно обратиться за помощью.

Если на багажной полке закончилось место, не стоит отчаиваться. Дело в том, что полка никак не привязана к билетам. Поэтому не стоит выбрасывать оттуда чужие вещи, лучше обратиться к бортпроводникам, которые найдут место для вашего чемодана.

Аэрофоб

Если сосед крестится, читает молитву, вытирает пот с ладоней и лица или сжимает подлокотники, значит вы летите с аэрофобом. Минус такого соседа в том, что нервозность передается, а отвлекать его не всегда хочется. При этом беседа с тревожным человеком поможет ему почувствовать себя легче.

К сожалению, аэрофобию нельзя просто взять и отменить. Это долгий процесс работы над собой и изучением устройства самолета. Поэтому придется просто перетерпеть нахождение с волнующимся человеком.

Хам и провокатор

Если вы понимаете, что рядом сидит человек, настроенный на конфликт, просто не обращайте на него внимания. В любой неприятной ситуации, сообщите о своей проблеме бортпроводнику, но не вступайте в перепалку и тем более драку. Также вы можете уйти в себя, например, начать слушать музыку или закрыть глаза, чтобы человек рядом понял, что вы не настроены на беседу.

Скорее всего, вам все равно придется сидеть с неприятным соседом. Но если он будет вести себя агрессивно и неадекватно, после приземления его передадут в руки полиции.

А поговорить?

Если вам попался сосед, который безумно хочет разговаривать, помните о том, что у вас есть право на отказ. Вы можете вежливо сказать о том, что устали и просто не желаете поддерживать беседу. Не стоит думать о том, какое мнение сформирует о вас сосед, ведь вы не знакомы. Однако право на отказ от беседы вы имеете, даже если речь идет о коммуникации с другом или родственником.

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