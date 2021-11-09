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Пять типов соседей в самолете, которых все ненавидят

Даша Краснова
3 часа назад

Хорошо, когда летишь в самолете с друзьями или родственниками, а места вы забронировали заранее. Но иногда соседствовать приходится с совсем неизвестным человеком. И далеко не всегда это соседство оказывается приятным. "Рамблер" расскажет про пять типов худших соседей в самолете. Вдруг, вы тоже найдете себя в какой-то категории.

Пять типов соседей в самолете, которых все ненавидят
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Человек с чемоданом

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У большинства пассажиров есть ручная кладь, которую необходимо положить на полку. Проблемные ситуации происходят в случае, если человек не может сделать это самостоятельно или на полке не хватает места.

Обычно посадка занимает 20 минут. Силы команды распределены так: один человек встречает людей у входа, другой занимается питанием, третий контролирует загрузку чемоданов. И только один бортпроводник в салоне помогает пассажирам. К нему можно обратиться за помощью.

Если на багажной полке закончилось место, не стоит отчаиваться. Дело в том, что полка никак не привязана к билетам. Поэтому не стоит выбрасывать оттуда чужие вещи, лучше обратиться к бортпроводникам, которые найдут место для вашего чемодана.

Аэрофоб

Если сосед крестится, читает молитву, вытирает пот с ладоней и лица или сжимает подлокотники, значит вы летите с аэрофобом. Минус такого соседа в том, что нервозность передается, а отвлекать его не всегда хочется. При этом беседа с тревожным человеком поможет ему почувствовать себя легче.

К сожалению, аэрофобию нельзя просто взять и отменить. Это долгий процесс работы над собой и изучением устройства самолета. Поэтому придется просто перетерпеть нахождение с волнующимся человеком.

Хам и провокатор

Если вы понимаете, что рядом сидит человек, настроенный на конфликт, просто не обращайте на него внимания. В любой неприятной ситуации, сообщите о своей проблеме бортпроводнику, но не вступайте в перепалку и тем более драку. Также вы можете уйти в себя, например, начать слушать музыку или закрыть глаза, чтобы человек рядом понял, что вы не настроены на беседу.

Скорее всего, вам все равно придется сидеть с неприятным соседом. Но если он будет вести себя агрессивно и неадекватно, после приземления его передадут в руки полиции.

А поговорить?

Если вам попался сосед, который безумно хочет разговаривать, помните о том, что у вас есть право на отказ. Вы можете вежливо сказать о том, что устали и просто не желаете поддерживать беседу. Не стоит думать о том, какое мнение сформирует о вас сосед, ведь вы не знакомы. Однако право на отказ от беседы вы имеете, даже если речь идет о коммуникации с другом или родственником.

Сосед спереди

Люди часто откидывают кресло, чтобы поскорее уснуть. Однако это не всегда удобно для пассажира, который находится сзади. Если вас придавили креслом, то проще всего тоже откинуть спинку теперь уже своего кресла. Чтобы не создавать дискомфорт человеку за вами, можно откинуть его не полностью.

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