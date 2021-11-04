5 типов пассажиров, которых ненавидят стюардессы

Бортпроводники кажутся пассажирам радостными и отдохнувшими. Однако каждый рейс — это сотни людей со своими характером и запросами, и к каждому нужно найти подход. Обычно правилам поведения с пассажирами стюардесс обучают в школах, ведь именно они отвечают за обстановку на борту. "Рамблер" выяснил, каких пассажиров стюардессы не любят больше всего.

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Хамы

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Никому неприятно общаться с грубиянами, при этом некоторые пассажиры идут на борт с целью поругаться. Кто-то так справляется со стрессом, кто-то переносит личные конфликты на персонал или отказывается выполнять общие для всех правила.

Часто люди уверены, что стюардессы обязаны положить на полку их ручную кладь, хотя это не входит в их обязанности. Иногда девушки выполняют просьбу, но пассажиры даже не удосуживаются поблагодарить их.

Поддерживающие

В салоне самолета постоянно возникает эффект цепной реакции. Если люди начинают ссориться, то обязательно к ним присоединяются другие. Если один пассажир просит что-нибудь попить, то через какое-то время захотят и соседи. Конечно, жизнь стюардесс была бы легче, если бы люди сразу понимали, что они хотят и старались вести себя прилично.

Цепная реакция адекватна, когда ситуация стрессовая и происходит что-то из ряда вон. Люди боятся за свою жизнь, не понимают, как устроена работа на борту, и начинают нервничать. В остальных случаях лучше руководствоваться здравым смыслом.

Любвеобильные

Бортпроводницы должны быть любезными со всеми пассажирами, поэтому мужчины часто воспринимают вежливое отношение симпатичных девушек за флирт. Поэтому пассажирам нужно уяснить, что стюардесса находится, в первую очередь, на работе.

Беззаботные родители

Встречаются пассажиры, которые не заботятся о безопасности своих детей и отказываются пристегивать их, когда того требуют правила безопасности. Часто родители позволяют детям кричать, бегать по салону, даже когда самолет уже на рулежной дорожке.

Все понимают, что детям трудно перенести перелет. Они могут уползти, расплакаться и прочее, но безопасность на борту превыше всего.

Капризные

Информацию о питании на борту можно посмотреть на сайте авиакомпании. Также еду можно заказать заранее, чтобы вас наверняка покормили тем, что вы выбрали. Но пассажиры чувствуют необходимость выразить свое недовольство на борту.