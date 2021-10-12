Не только осетинские пироги: зачем ехать во Владикавказ

Многие открыли для себя путешествия по России, но не все уголки нашей страны стали популярны у туристов. По статистике для отдыха в России соотечественники чаще всего выбирали Краснодарский край, Крым и Алтай.

Редактор "Рамблера" поехала во Владикавказ и рассказывает, почему вам стоит рассмотреть это направление для путешествий.

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Владикавказ является столицей республики Северная Осетия — Алания и расположен в центральной части Северного Кавказа. Он окружен горами и находится недалеко от границы с Грузией. А еще существуйте масса причин, по которым стоит посетить этот небольшой город.

Цены

Поездка во Владикавказ обойдется вам очень дешево, и это не пустые слова. Дешевле всего лететь туда на самолете, перелет длится чуть меньше 2,5 часов. Если повезет, можно взять билеты и за тысячу рублей, в среднем цена перелета без багажа будет стоить 1700-2000 рублей. Из-за того, что это направление не очень популярно у туристов, авиакомпании часто распродают билеты на рейсы в ту сторону.

Гостиниц во Владикавказе мало, и все они не блещут идеальным сервисом. После турецких пятизвездочных отелей это может показаться дикостью, но на самом деле только так вы сможете окунуться в местную атмосферу. Обычный номер на двоих в отеле в центре города обойдется вам в 1500 рублей за ночь, завтрак включен.

Еще один пункт трат, за который переживают многие, — питание. После московских цен там действительно гораздо дешевле. Обед из трех блюд на двоих в хорошем ресторане с напитком обойдется вам в 1000 рублей. Мы были крайне впечатлены, когда в меню одного из ресторанов увидели самое дорогое блюдо. Это был сибас на гриле, который стоил 350 рублей. Проехать из одной части города в другую на такси будет стоить вам порядка 200 рублей. Во многим это обусловлено низкими зарплатами в регионе.

Природа

Я не знаю, нужно ли комментировать этот пункт, но природа во Владикавказе удивительная, и это без преувеличений. Через весь город протекает горная и быстрая река Терек, которая начинается в горах Грузии. С центральной улицы города, Проспекта Мира, открывает потрясающий вид на горы. Многие называют ее самой красивой улицей мира, и это действительно так, особенно, если вам повезет с погодой.

Природных достопримечательностей во Владикавказе бесконечное множество. Парки, перевалы, экотропы и высокогорные курорты — тут есть примерно все. Конечно, объехать все красоты за пару дней не получится, но можно просто отправиться в горы и ехать до тех пор, пока не начнет темнеть. Посмотрите на монастыри, горные вершины и местные достопримечательности.

Гостеприимство

Во Владикавказе действительно очень гостеприимный народ. Они помогут, подскажут, сориентируют, если в этом есть необходимость. Поверьте, без помощи вы точно не останетесь. Особенно во Владикавказе любят туристов, так как они — крайне редкие гости.

Когда мы вызвали такси из аэропорта до отеля, водитель спросил нас, приехали ли мы отдохнуть или по работе. Когда мы сказали, что туристы, он нам рассказывал и показывал все достопримечательности города. Так, за 300 рублей мы не только добрались до отеля, но и посетили обзорную экскурсию по городу.

Национальная кухня

Если полностью окунаться в культуру осетинов, то вы поймете, что большую часть национальной кухни составляют довольно жирные блюда. Однако в кафе и ресторанах национальная кухня адаптирована для туристов и городских жителей. Конечно, не забудьте попробовать осетинские пироги, сыр и прославленное местное пиво. Кстати, оно тут тоже стоит очень дешево (50 рублей за бутылку объемом 0,5 литра), и это в не самом дешевом кафе.

Есть, над чем задуматься

Рядом с аэропортом Владикавказа находится город Беслан, который весь мир знает благодаря трагическим событиям 2004 года. Сейчас на месте школы строится мемориальный комплекс, но спортзал, где все происходило, останется нетронутым. Там, как и прежде, висят фотографии погибших, много игрушек и цветов. На входе висит многозначительная табличка: "Помните! Это не должно повториться!". Совсем рядом со школой расположено кладбище, где находится Город ангелов.