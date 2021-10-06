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Туристы заступились за стюардесс на российских авиалиниях

Мира Маркина
6 часов назад

«Рамблер» собрал претензии путешественников к стюардессам, которые работают в международных авиакомпаниях.

Туристы заступились за стюардесс на российских авиалиниях
Фото: Кадр из фильма "Вид сверху лучше"Кадр из фильма "Вид сверху лучше"

Туристы раскритиковали персонал, который работал на их рейсах, когда они путешествовали по миру.

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«В европейских авиакомпаниях особо не заморачиваются: видел неухоженных стюардесс 40+, которые еще и вели себя не очень-то и профессионально».

«Летал австралийскими авиалиниями, там тетушки под 50 и больше, но хоть с работой справляются».

«На испанских авиалиниях сплошь работают пенсионерки, и ничего – все пассажиры довольны их работой».

«В США летал их местными авиалиниями – беспросветный кошмар: неухоженные стюардессы, грубый персонал в аэропортах. Сплошное разочарование – да еще и не за маленькие деньги».

Комментаторы также поддержали стюардесс, которые работают в российских авиакомпаниях, и отметили, что большинство девушек соответствует их представлениям об идеальном бортпроводнике.

«Что-то не нравится, покупайте личный самолет и набирайте в команду кого-то хотите. Слишком много требований предъявляете окружающим, лучше к себе приглядитесь».

«В российских аэропортах что ли других проблем не бывает. Что все так к внешности стюардесс прицепились? Считаю, что на российских авиалиниях работают приятные и ухоженные девушки, а большего мне и не надо».

«Меня устраивают все, кроме полненьких, которые, проходя, бедрами бьют в плечо».

«Летаю по нескольку раз в месяц, для меня все стюардессы красивые. Главное, чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок».

«Кто вообще придумал, что стюардессы должны быть красивыми. Лично я ценю в них профессионализм и вежливость. Наши девчонки в российских отлично справляются и выглядят еще при этом отлично».

Некоторые туристы также подчеркнули, что стюардесс, как и любых других сотрудников компаний, стоит в первую очередь оценивать по профессиональным качествам. А вот предъявлять претензии, мол, бортпроводницы недостаточно хороши – это чистой воды дискриминация по внешности.

Были и те, кто обвинил девушек, которые работают на российских авиалиниях, в чрезмерном самомнении:

«Живу рядом с аэропортом Домодедово. От этих стюардесс, если честно, уже тошнит. Те, что молодые, всегда с таким пафосом ходят в магазинах и автобусах. А вот пилоты, кстати, ведут себя сдержанно».

Личный опыт,Аэропорт Домодедово,
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