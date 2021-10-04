Туристов возмутил внешний вид стюардесс на российских авиалиниях

«Рамблер» собрал претензии путешественников, которых не устроил персонал на российских авиалиниях.
Туристы в комментариях резко осудили внешний вид стюардесс, которые работали на их рейсах:
«А где красивые? Все только и говорят, что в стюардессы идут девушки с модельным прошлым. А мне встречаются только женщины 40+ с неухоженными руками».
«Красивые девушки устраивают свою жизнь и без этой адовой работы. Это в период нищеты и дефицита эта работа котировалась, а сейчас другие времена. У европейских авиакомпаний видел стюардесс и 50+».
«Уже 25 лет летаю по 3-4 раза в год, в основном российскими авиакомпаниями, но почему-то красивых стюардесс там совсем не видел. Но меня это и не заморачивает. Свою работу они выполняют отлично, а больше мне ничего и не нужно. Но вот реально красивых стюардесс видел только у авиакомпании Qatar Airlines. Вот они действительно были классные и в великолепной униформе».
«Давно не видел красивых стюардесс. Самолёты битком набиты бабами стюардессами бальзаковского возраста и мужиками стюардами».
«Миф о красивых стюардессах так и остался для меня мифом. В реальности на борту самолетов встречал только невысоких женщин с формами. Но с обязанностями они справлялись исправно».
Некоторые путешественники также отметили, что не воспринимают стюардов. Писали в комментариях, мол, девушки в юбках и на каблуках их впечатляют больше. Другие же наоборот сравнили профессию стюарда с профессией официанта и подчеркнули, что им совершенно безразлично, кто их обсуживает, главное – профессиональные качества персонала.