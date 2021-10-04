Туристов возмутил внешний вид стюардесс на российских авиалиниях

«Уже 25 лет летаю по 3-4 раза в год, в основном российскими авиакомпаниями, но почему-то красивых стюардесс там совсем не видел. Но меня это и не заморачивает. Свою работу они выполняют отлично, а больше мне ничего и не нужно. Но вот реально красивых стюардесс видел только у авиакомпании Qatar Airlines. Вот они действительно были классные и в великолепной униформе».