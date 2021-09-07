«Советую изучать села»: зачем ехать на Рыбинское водохранилище

Границы продолжают оставаться закрытыми, а цены не билеты не предполагают путешествий в Европу, поэтому редакторы "Рамблера" продолжают изучать просторы России. На этот раз мы ведем репортаж с Рыбинского Водохранилища.

Я люблю сложные маршруты, поэтому вечно пытаюсь отыскать какое-то необычное место для отдыха. На этот раз маршрут был таким — из Москвы на экспрессе едем в Ярославль, потом на "Метеоре" летим в Брейтово, а потом на такси в глемпинг.

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Дорога утомительна для многих, но мне нравится процесс. Столько разных эмоций, опасностей поджидает вас на пути. Сначала опаздываешь на вокзал, потом ищешь себе еду в новом городе, потом речной вокзал, точку отправления, впервые плывешь или летишь на "Метеоре". В какой-то момент начался настоящий шторм и это было довольно стрессово. К счастью ловила сеть и Интернет сообщил мне, что "Метеоры" практически непотопляемые.

На "Метеоре" мы плыли до села Брейтово, которое находится на Рыбинском водохранилище, которое местные зовут Рыбинским морем. Оно и правда больше похоже на море — другого берега не видать. До водохранилища из Москвы в целом можно добраться на машине, но машины у меня нет, да и разве это интересно?

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Как только мы добрались до глемпинга, сразу стало ясно, что не зря потратили столько времени. Во-первых, нас встретил изумительный закат. Во-вторых, так вышло, что мы были одни из гостей по причине начала учебного года. Все разъехались, кроме персонала, а я наслаждалась одиночеством и простором.

Главное, что ждет вас на Рыбинском водохранилище — закаты, широкое побережье, поваленные деревья, места для пикника, возможность покататься на лодке или сапе (если позволит погода), баня, если будете жить в глемпинге.

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