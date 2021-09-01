Личный опыт: как я ночевала в церкви

В нидерландском городе Утрехт расположен уникальный отель, построенный на основании католического храма. Редактор "Рамблера" делится опытом проживания под церковной крышей.

В феврале 2020 я сделала сама себе подарок и поехала на неделю в Нидерланды. Первым пунктом назначения был город Утрехт, расположенный в 40 км от Амстердама. В город я поехала сразу после аэропорта: к счастью, прямо из терминала есть прямая электричка. Стоимость — примерно 430 р.

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Я хотела максимально сэкономить на жилье, а поэтому искала хостелы. И нашла: рядом с музыкальным залом, где в те же дни проходил концерт моего любимого музыканта, располагалась гостиница BUNK Hotel Utrecht.

Адрес: Catharijnekade 9, 3511 RT Utrecht, Нидерланды

Отель построен на основании старого католического храма. Местная хостес, (добрая и приветливая девушка, кстати, из России), рассказала, что таким образом местная администрация сохранила старинное здание. В Нидерландах таких много, постройка некоторых датирована 16-17 веком, и все здания невероятно красивые. К сожалению, большинство подлежит сносу. Те, что еще можно восстановить, выкупают гостиничные сети. Новые владельцы приглашают дизайнеров и превращают место во что-то уникальное, сохраняя частичку старого.

Из личного архива

Например, в церкви, где ночевала я, оставили оригинальный орган 17 века. На нем (с разрешения хозяина) можно было даже поиграть. Еженедельно в лобби отеля устраивали бесплатные концерты органной музыки.

Из личного архива

Также в лобби расположен ресторан и бар. Блюда и напитки типичные для подобных мест: итальянская, азиатская и американская кухня. Очень вкусный и крепкий кофе.

Кроме того, старину постройки выдавали необычные круговые лестницы, как будто стремящиеся в небо, широкие окна и библейские мотивы в оформлении. В остальном дизайн напоминал приятный скандинавский лофт.

Из личного архива

Комнаты же были полной противоположностью древнему зданию. У каждого была своя "капсула" с разноцветной подсветкой, шумоизоляцией и большим пространством для ног. Ощущение, будто летишь на космическом корабле в анабиозе.

Из личного архива