Турист рассказал о дешевом горнолыжном курорте в России

Думаете, чем заняться на новогодних каникулах (мы сейчас не про оливье и просмотр комедии «Один дома»)? «Рамблер» поговорил с поклонником зимних видов спорта и узнал, где можно дешево (и сердито) покататься на лыжах и сноубордах.

Фото: BigWood.Kirovsk/Facebook BigWood.Kirovsk/Facebook

Я всем советую Кировск (Муромская область) – это прям оптимальный вариант для тех, кто хочет попробовать свои силы и покорить заснеженный склон. Сезон обычно начинается в начале ноября, а заканчивается в начале мая. Главный плюс горнолыжных курортов Кировска (их два: Кукисвумчорр и Большой Вудъявр) – адекватное соотношение цена-качество. Первый больше подходит профессионалам и особым ценителям, поэтому новичкам лучше ориентироваться на второй. Курорт состоит из двух основных склонов: Северный и Южный – у каждого есть свои преимущества, с которыми проще разбираться на месте. Всего на курорте 23 трассы общей протяженностью 25 километров. В среднем стоимость ски-пасса на один день – 1600 рублей, на семь дней – около 7000 рублей. Что касается экипировки: в Кировске много частных прокатов – цены значительно дешевле, чем на самих курортах.

Отдельно хочется отметить, что везде персонал вежливый, а также у подножия обоих склонов есть места, где можно за адекватные деньги перекусить. Из других развлечений в городе – снежная деревня и несколько музеев, поэтому будьте готовы кататься на склонах с утра до вечера.

По поводу жилья: в Кировске всего пара гостиниц и хостелов, которые в сезон, разумеется, загружены под завязку, поэтому стоит рассмотреть и квартиры, которые сдают посуточно. До курорта из города всегда можно дойти пешком или вызвать такси (поездка обойдется примерно в 150 рублей).