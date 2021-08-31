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«Мне дали место с катапультой, а потом я вылетел из самолета»

Даша Краснова
1 час назад

Стоматолог отдыхал в Сочи и не смог вернуться домой вовремя, потому что получил необычный билет с пометкой JMP. "Рамблер" решил узнать, для чего нужны такие билеты.

«Мне дали место с катапультой, а потом я вылетел из самолета»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Молодой человек поделился в Instagram историей своего перелета. Заметив необычную метку в билете, он спросил у подписчиков, что такое билет-JMP. По его словам, сначала он подумал, что это место около аварийного выхода.

Но на деле все оказалось куда печальнее. Оказывается, билеты JMP продают при овербукинге. Если вдруг какой-то пассажир с другим типом билета опоздает, заболеет, передумает ехать и т.д., тогда место остается пустым и человек с билетом JMP спокойно сможет занять его в самом конце. Но если самолет полностью заполнен, вам предложат другой рейс.

"Мне дали место с катапультой, а потом я вылетел из самолета. Классно!?", - возмущался опаздывающий домой стоматолог.

Обычно "джампников" отбирает компьютер автоматически, среди пассажиров в возрасте от 18 до 40 лет. Таким образом, компания рассчитывает, что молодые люди смогут войти в положение и подождать другого рейса. Об этом рассказал и стоматолог, летевший из Сочи.

"Нас четверо, мест трое и троих посадят. Четвертого пообещали отправить в Шереметьево, куда мне совершенно неудобно. Но вроде бы удобно другому парню, попробую договориться".

Недостатка у такой системы сразу два. Во-первых, туристов никто не предупреждает о необычном типе билета. Во-вторых, следующий рейс может быть доступен на следующий день или даже через несколько дней. Однако наш герой смог договориться с другим пассажиром и вылететь раньше.

"Итог такой, что если вы видите в билете JMP, предвкушайте веселое время в аэропорту и будьте готовы к высадке в другом, неудобном. Раньше я никогда не обращал внимания на авиакомпанию, которой лечу. Но теперь все будет иначе. Как я смеялся, что мне дали место с катапультой, так и вышло".

Личный опыт,Аэропорт Шереметьево,
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