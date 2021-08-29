«Отдых с родителями мужа превратился в ад»

В августе россиянка отправилась на отдых с детьми, мужем и его родителями. В беседе с "Рамблером" она поделилась всеми подробностями и впечатлениями от такого путешествия: от хороших и до самых плохих.

Изначально на отдых должны были отправиться только мы с мужем и детьми. Но муж предложил, чтобы поехали и его родители, поскольку они давно не были на море. Я была не особо против, поскольку у меня с ними хорошие отношения, да и, как мне казалось, было бы здорово оставить им детей, и отправиться с мужем на романтический вечер.

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Предложив идею родителям мужа, они обрадовались, и мы тут же начали планировать путешествие. Мне очень хотелось отправиться заграницу, например, в Турцию или Грецию. Родителям же больше по душе оказался отдых в Геленджике. Вот чего-чего, а проводить отпуск в Краснодарском крае мне точно не хотелось. После долгих уговоров и нескольких аргументов за путешествие заграницу, мы все же пришли к соглашению.

И вот мы садимся на самолет, который следует в Грецию. Как же я давно мечтала там побывать, и это, наконец, случилось. Но на тот момент я еще не знала, чем этот отдых обернется для всех нас.

Недопонимания у нас стали происходить еще в самом начале отдыха, и большинство из них касались нашего времяпрепровождения. Из-за сна мы могли пропустить завтрак, но все же потом поесть в каком-нибудь местном кафе недалеко от отеля. Но родители мужа всячески мешали по утрам нашему сну. Ровно в 8:30 слышали стук в дверь, таким образом они нас будили, хотя мы просили этого не делать.

А когда мы все же отправлялись с ними на завтрак, обед или ужин, то практически каждый раз я выслушивала в свой адрес о том, почему мы едим столько вредной пищи, да еще и в таком количестве.

Потом они составили план посещения тех или иных достопримечательностей, который собирались воплотить вместе с нами. Но на тот момент у меня уже был маршрут, который я собирала еще за неделю до отпуска.

Может показаться, что все это мелочи. Возможно, да. Но я искренне не люблю, когда лезут в жизнь моей семьи. Нам хотелось вернуться с отдыха с приятными воспоминаниями, поэтому ссор каждый раз всячески приходилось избегать. До определенного момента. Последней каплей для меня стало то, как свекровь осудила мой внешний вид, когда мы с мужем пошли на вечеринку в клуб при отеле. Матерные слова она употреблять не стала, но назвала мой образ, как "девочка легкого поведения с трассы". Но больше всего меня ошарашило то, что муж не сказал ни слова в мою защиту.

Тогда я поняла, что не хочу, чтобы отдых с родственниками мужа превратился в ад для всех нас, и поэтому приняла решение отдыхать с детьми отдельно от всех остальных. Для этого я вернула деньги за отель за то время, которое мы еще там не провели, и переселилась в другой. С мужем мы все обсудили и он поехал с нами.