«Дрались стенка на стенку»: путешественница – о Кипре

Сложно предугадать, с какими ситуациями (иногда даже чрезвычайными) вы можете столкнуться в отпуске. «Рамблер» поговорил с одной из заядлых путешественниц и узнал, в какую историю попала она с супругом на, казалось бы, беззаботном Кипре.

Фото: Кадр из фильма "Женщины против мужчин: Крымские каникулы" Кадр из фильма "Женщины против мужчин: Крымские каникулы"

Полетели с супругом Сергеем на две недели в Айя-Напу (Кипр). Остановились в отеле на первой береговой линии (он нам обошелся на двоих в 80 тысяч рублей) – утром и вечером купались в море, днем загорали на лежаках у бассейна. Ближе к ночи ходили по местным клубам и ресторанам – казалось бы, самый обычный отдых. Но не тут-то было, на Кипре нас поджидала опасность, о которой мы даже и не подозревали.

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В один из вечеров мы с супругом решили устроить очередной забег по клубам – душа требовала танцев и пары коктейлей. Помню, я впервые за отпуск надела каблуки, а Сережа – рубашку. До самой тусовочной улицы города мы дошли пешком – веселье было уже в самом разгаре. Зашли в первый попавшийся клуб, пытались протиснуться к барной стойке, но безуспешно. Люди танцевали буквально повсюду, поэтому мы развернулись и вышли на улицу в поисках другого заведения. В течение 40 минут мы прошли улицу клубов и баров вдоль и поперек, но так и не остановились ни на одном из них. У мужа разболелась голова, да и я изрядно устала вышагивать на каблуках по брусчатке. Мы приняли волевое решение идти спать и вернуться сюда завтра.

На пути к отелю нам надо было спуститься по лестнице, уходящей вниз до самого побережья. Преодолев один из ее крутых поворотов, мы увидели толпу изрядно подвыпивших мужчин (их было, наверное, человек 40). Муж шел впереди меня, а я уныло плелась на каблуках сзади. Мгновение: толпа пришла в движение, и началась массовая драка. Я даже не поняла, как это произошло – просто увидела, как мой супруг буквально скрылся в гуще этих людей. В ужасе я прижалась к перилам и пыталась глазами найти Сережу – безуспешно. Я видела, как кто-то разбил бутылку о бордюр и бросился в толпу, вооружившись осколками. Я кричала, звала мужа – все было безрезультатно. Местную SIM-карту мы не покупали, поэтому позвонить я никому не могла. У меня было два варианта: броситься в толпу или броситься за подмогой.

В этот момент послышались крики сверху, а еще минуту спустя участники «курортного» побоища бросились бежать. Кто-то все-таки вызвал полицейских, и они уже торопились разнимать отдыхающих. Буквально за минуту от огромной разъяренной толпы осталась небольшая кучка людей, которые пострадали больше всего и были не в состоянии куда-либо бежать. У Сережи была разбита бровь, вздулась щека и по руке текла кровь. Как он вспоминал после, он попытался выбраться из центра толпы, но ему в тот же момент прилетел в лицо чей-то кулак, и он вынужден был защищаться. На следующий день мы узнали, что на той роковой лестнице собрались преимущественно англичане и немцы – выясняли отношения. Уж что они не поделили, мы не знаем, знаем только, что их встреча и драка стенка на стенку не были случайными.