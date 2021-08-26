"Ешь пастилу и радуйся": стоит ли ехать в Коломну

Коломна — это небольшой город в Московской области. Обычно в него едут на выходные, чтобы изучить хорошо сохранившийся Кремль и поесть пастилу, которую там производят. Редактор "Рамблера" съездила в Коломну и рассказала о своем опыте.
Вообще нельзя сказать, что в Коломне я ощущаю себя как туристка, здесь живет моя родственница. Однако я помню свое неизменное ощущение от города, но об этом расскажу позже.
В Коломне вы сможете увидеть архитектуру разных эпох, прекрасные виды во время теплоходной прогулки, ощутить атмосферу русского города из сказок и, конечно, посетить музей пастилы.
Обзорная экскурсия по городу включает в себя Коломенский кремль и посад. От будки городового вы пройдете по главной туристической улице вдоль Крестовоздвиженского и Успенского соборов к толстенным стенам Кремля. На улицах исключительно милые деревянные домики, а Кремль большой и красивый, величественный!
Далее Соборная площадь с храмами, мощные Пятницкие ворота, музей Душистые радости, Калачная и музей пастилы купца Чуприкова. Процесс приготовления пастилы реально интересный, а вкус на любителя.
Старый город в Коломне совсем небольшой, его можно обойти за несколько часов. На этом развлечения заканчиваются, родственница всегда говорила мне "ешь пастилу и радуйся", подразумевая, что я пресытилась развлечениями большого города.
Но для меня главное в Коломне — это природа. Во-первых, можно поплавать в Оке, съездить на Голубые озера, погулять по березовым рощам, а еще отправиться на сбор грибов. Вот чем, чем, а грибами коломенские леса очень богаты.