"Ешь пастилу и радуйся": стоит ли ехать в Коломну

Коломна — это небольшой город в Московской области. Обычно в него едут на выходные, чтобы изучить хорошо сохранившийся Кремль и поесть пастилу, которую там производят. Редактор "Рамблера" съездила в Коломну и рассказала о своем опыте.

Вообще нельзя сказать, что в Коломне я ощущаю себя как туристка, здесь живет моя родственница. Однако я помню свое неизменное ощущение от города, но об этом расскажу позже.

В Коломне вы сможете увидеть архитектуру разных эпох, прекрасные виды во время теплоходной прогулки, ощутить атмосферу русского города из сказок и, конечно, посетить музей пастилы.

Обзорная экскурсия по городу включает в себя Коломенский кремль и посад. От будки городового вы пройдете по главной туристической улице вдоль Крестовоздвиженского и Успенского соборов к толстенным стенам Кремля. На улицах исключительно милые деревянные домики, а Кремль большой и красивый, величественный!

Далее Соборная площадь с храмами, мощные Пятницкие ворота, музей Душистые радости, Калачная и музей пастилы купца Чуприкова. Процесс приготовления пастилы реально интересный, а вкус на любителя.

Старый город в Коломне совсем небольшой, его можно обойти за несколько часов. На этом развлечения заканчиваются, родственница всегда говорила мне "ешь пастилу и радуйся", подразумевая, что я пресытилась развлечениями большого города.