«Как сэкономить 300 тысяч на туре по Камчатке»: все о путешествии по полуострову

Поездки по России в период пандемии сейчас как никогда актуальны. И если душа требует незабываемых эмоций, стоит забыть о курортах Краснодарского края (хотя и там экстрима хоть отбавляй) и обратить внимание на туры по Камчатке. Редактор «Рамблера» поговорил с путешественником из Москвы Андреем Волковым и выяснил, во сколько может обойтись экскурсия по полуострову, а также на что стоит обратить внимание, планируя поездку.
Подготовка к путешествию была проведена за 4 дня. За это время я успел найти туроператора, спланировать и оплатить дорогу, а также снять жилье в Петропавловске-Камчатском. Проехав половину России, я понял, что туристы из Москвы особо на ценник не смотрят (на полуострове, кстати, 80% туристов из столицы). Выставят им миллион за недельный тур – они его возьмут. Выставят счет на 2,5 миллиона рублей - оплатят, главное, чтобы в поездке медведь не цапнул. Со мной такой фокус не сработал. Сначала я позвонил оператору и попросил, как нормальный человек, пакет по максимуму. В итоге за неделю мне, бедному студенту из Москвы, выставили счет на 420 тысяч рублей. Я тут же побежал жаловаться. Начали разбираться и убирать лишнее. В итоге убрали трансферы (150 тысяч рублей), трофейную рыбалку на 2 ночи (120 тысяч рублей), автотур к горе Вачкажец (10 тысяч рублей), экскурсию по городу (10 тысяч рублей) и ещё тур к вулкану Мутновскому (10 тысяч рублей). Таким образом, мне удалось сэкономить 300 тысяч рублей. Если честно, я бы поднялся в горы, но я был один, поэтому решил на них смотреть из окон снятой квартиры.
Честно признаться, я до сих пор не верю, что удалось оказаться в столь удивительном месте. Да и думаю, вряд ли поверю и через год. Однако все-таки несколько минусов Камчатки я отметил. Во-первых, в аэропорту придется получать багаж в открытой «теплице» на улице. Во-вторых, камчатские крабы стоят здесь столько же, сколько и в Москве – стоит помнить, что на полуострове многие хотят хорошенько заработать на туристах. В-третьих, заоблачные цены на рынках и на такси. Почему? Объяснил выше. К моему удивлению, на полуострове мало кафе и ресторанов. На меня смотрели, как на сумасшедшего, когда я спросил, «где здесь можно перекусить»? Также стоит быть аккуратным при выборе туроператора и гидов – лучше всего идти по личным рекомендациям, чтобы не попасть в неприятные приключения.