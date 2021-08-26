«Как сэкономить 300 тысяч на туре по Камчатке»: все о путешествии по полуострову

Поездки по России в период пандемии сейчас как никогда актуальны. И если душа требует незабываемых эмоций, стоит забыть о курортах Краснодарского края (хотя и там экстрима хоть отбавляй) и обратить внимание на туры по Камчатке. Редактор «Рамблера» поговорил с путешественником из Москвы Андреем Волковым и выяснил, во сколько может обойтись экскурсия по полуострову, а также на что стоит обратить внимание, планируя поездку.

Фото: @maestro.aa @maestro.aa

Подготовка к путешествию была проведена за 4 дня. За это время я успел найти туроператора, спланировать и оплатить дорогу, а также снять жилье в Петропавловске-Камчатском. Проехав половину России, я понял, что туристы из Москвы особо на ценник не смотрят (на полуострове, кстати, 80% туристов из столицы). Выставят им миллион за недельный тур – они его возьмут. Выставят счет на 2,5 миллиона рублей - оплатят, главное, чтобы в поездке медведь не цапнул. Со мной такой фокус не сработал. Сначала я позвонил оператору и попросил, как нормальный человек, пакет по максимуму. В итоге за неделю мне, бедному студенту из Москвы, выставили счет на 420 тысяч рублей. Я тут же побежал жаловаться. Начали разбираться и убирать лишнее. В итоге убрали трансферы (150 тысяч рублей), трофейную рыбалку на 2 ночи (120 тысяч рублей), автотур к горе Вачкажец (10 тысяч рублей), экскурсию по городу (10 тысяч рублей) и ещё тур к вулкану Мутновскому (10 тысяч рублей). Таким образом, мне удалось сэкономить 300 тысяч рублей. Если честно, я бы поднялся в горы, но я был один, поэтому решил на них смотреть из окон снятой квартиры.

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Перелет из Москвы и обратно обошелся мне в 40 тысяч рублей. Покупал билеты я за неделю до вылета, поэтому если хотите сэкономить – берите их заранее.

Я снял квартиру на AirBnb в центре города за 20 тысяч рублей (7 дней): торговые центры, продуктовые магазины и трансфер – в шаговой доступности. Проживание в гостинице (или пансионате) обошлось бы мне дороже (в среднем цена за номер 25-30 тысяч рублей за неделю). Из минусов: почти все они находятся далеко от города, поэтому придется еще оплачивать такси (1000-1500 рублей), чтобы добраться до места трансфера на экскурсию.

Сплав по реке Быстрая обошелся мне в 10 тысяч рублей, но уровень организации и полученные эмоции стоили каждого потраченного мною рубля.

В программу морской прогулки входят знакомство с местной флорой и фауной, рыбалка и ужин – готовят уху из пойманной рыбы. Цена экскурсии – 10 тысяч рублей.

Вертолетный тур в Долину гейзеров обошелся мне дороже всего – за экскурсию я отдал 46 тысяч рублей.

Советую также съездить в питомник гончих собак «Снежные псы» (цена: 4 500 рублей) – на экскурсии рассказывают про этнос местных коренных народов, а также про соревнования с собаками в упряжках. Вот на что я потратил деньги во время своей поездки.

@maestro.aa