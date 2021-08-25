«Пассажиры начали кричать»: как я летела одна с младенцем

Путешествия с маленькими детьми не всегда даются легко: окружающие всячески пытаются выразить недовольство криками малыша, да и сотрудники аэропортов и вокзалов не торопятся облегчить задачу молодым родителям. «Рамблер» поговорил с одной из девушек, которая все-таки рискнула и полетела с маленьким ребенком в другую страну, и выяснил, с чем она столкнулась.

Фото: Кадр из фильма "Кроваво-красное небо" Кадр из фильма "Кроваво-красное небо"

Боевой настрой подорвали еще сборы в аэропорт: муж кричал на всех, кто подворачивался ему под руку, сын (на тот момент ему было меньше года) отказывался спать и то и дело напоминал о себе недовольными всхлипываниями, а я просто хотела спать и ничего больше. Через час во всей этой вакханалии удалось собрать сумки и погрузить их в машину, одеть и накормить малыша и наконец-то выехать из дома. Поездка прошла гладко: ребенок крепко уснул в автокресле, муж успокоился, а я выдохнула.

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В аэропорту супруг проводил нас до стойки регистрации, мы вместе сдали багаж и (внимание!) коляску – я почему-то решила, что это лучше, чем тащить ее до входа в самолет. Досмотр я даже не заметила, пребывала в какой-то эйфории – было ощущение, что события развиваются по наилучшему сценарию и мы уже вот-вот окажемся с ребенком в Италии (мы летели в гости к моим родителям). Но не тут-то было.

Как только я оказалась одна, сын мгновенно открыл глаза и устроил истерику – мне казалось, что его плач был слышен даже в другом терминале Шереметьево. Окружающие дико оборачивались на меня, а я просто не знала, куда деться и как успокоить малыша. Два часа я безуспешно пыталась убаюкать сына, предлагала ему и смесь, и воду, и его любимые игрушки – не помогало ничего. В тот момент я пожалела, что сдала коляску в багаж – в ней я бы с легкостью уложила кроху.

К моменту посадки я еле стояла на ногах и даже думала присоединиться к истерике сына. Когда объявили нужный нам рейс в Италию, я встала в очередь у выхода к самолету – ребенок на руках не унимался. Тут-то и началось самое интересное: крайне раздраженный мужчина резко крикнул мне: «Идите сюда, я пропускаю вас первыми на посадку. Но чтобы когда я зашел в самолет, ваш мальчик уже молчал». Я была в шоке от его тона, но предложение приняла – другого выхода не было.

Оказавшись в салоне самолета, сын, и правда, на какое-то время успокоился. Молчал ровно до тех пор, пока мы стояли на месте. Когда самолет начал следовать к взлетной полосе, у сына началась истерика номер два. Мне стучали по креслу сзади, требуя утихомирить младенца. Сосед слева кидал на меня такие злые взгляды, что меня бросало то в жар, то в холод. Когда мы взлетели, мой малыш продолжил кричать, чем привлек внимание стюардессы. Она предложила помощь и даже принесла какую-то игрушку. Артем отвлекся на нее буквально на минуту, а после продолжил возмущенно всхлипывать. Через ряд от нас сидел мальчик лет 5. Он-то и подлил масла в огонь. Пацан заявил маме, что будет кричать до тех пор, «пока монстрик сзади не замолчит». Так прямо и сказал, а потом разразился диким криком, как будто из него пытались дьявола изгнать.

Возмущенный шепот других пассажиров тут перерос в возмущенные разговоры во весь голос. Мой сосед, не стесняясь, сказал жене: «Ненавижу детей. Хоть бы уже ввели чайлдфри рейсы, чтобы не слышать этих громогласных сопляков». Супруга же его повернулась ко мне и попросила «заклеить рот ребенку скотчем», если я по-другому не могу его успокоить. Тут мама кричащего пятилетки вступила в разговор: «Себе рот скотчем заклейте – не нравится пользоваться общественным транспортом, ходите пешком или путешествуйте на личном авто». Ее фраза еще больше разожгла дискуссию: пассажиры самолета разбились на два лагеря и начали буквально кричать друг на друга, отстаивая ту или иную позицию.

Что интересно, в этот момент и мой сын, и мальчик, который сидел через ряд от нас, успокоились и с круглыми глазами наблюдали за происходящим. Стюардессы бегали и пытались успокоить людей и даже связались с пилотом, чтобы описать, что происходит на борту. Страсти не стихали весь полет: как только закончилась дискуссия между взрослыми, голос снова подали дети, чем повторно спровоцировали и без того уже заведенных пассажиров. Это были семь кругов ада. Когда нам удалось выйти из самолета и получить багаж, я просто пулей бросилась к выходу из аэропорта, где упала в объятия родителей и разревелась.

Кстати, видео дебатов на тему «летать с детьми или не летать» из нашего самолета попало в Сеть – в комментариях пользователи также разделились на два лагеря, но к единому мнению так и не пришли.