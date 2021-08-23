Сколько стоит отдых в Ставрополье: личный опыт

Редактор «Рамблера» отправилась в путешествие по Ставропольскому краю и рассказала, почему отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод москвичам может дорого обойтись.

Всей семьей мы каждый год ездим отдыхать то в Кисловодск, то в Железноводск (оба города входят в группу курортов КМВ) и почти всегда снимаем квартиру подальше от курортных парков – так выходит дешевле. Путешествуем мы всегда на своей машине, поэтому преодолеть пару лишних километров – для нас не вопрос. Родители всегда говорили арендодателям, у которых мы жили, что мы приехали из Тулы (Тюмени, Омска или любого другого города). Главное правило: не упоминать Москву или Подмосковье. Я долгое время задавалась вопросом «почему». Ответ оказался прост: местные жители Ставропольского края давно ввели налог на «московскую прописку» и предлагают свои услуги гостям из столицы в два, а то и в три раза дороже – считают, что у москвичей денег больше. Наглядный пример: приехав на экскурсию на Медовые водопады, мы зашли в местный магазинчик купить домашние сладости. Продавец вскользь спросил, откуда мы приехали. Папа ответил, что из Москвы, после чего нам попытались продать чак-чак по 700 рублей за килограмм. А вот нашим друзьям, которые заявили, что приехали из Нижнего Новгорода (мы специально отошли от прилавка, чтобы не испортить эксперимент) тот же товар предложили за 600 рублей, а через несколько минут и вовсе продавец скинул цену до 550 рублей. Также и с экскурсиями: гораздо дешевле можно посетить достопримечательности Ставропольского края, «прикинувшись бедным» - тогда соотношение «цена-качество» будет адекватным. Отдельно подчеркну, что эта схема работает не всегда: иногда «давить на жалость» не имеет смысла, потому что продавец товара или услуги установил единую цену для всех.