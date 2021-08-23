Старинный поезд и пирожки: как посмотреть Карелию за один день

Редактор "Рамблера" приехала на выходные в Питер, в котором была уже сотни раз и решила добраться до Карелии на ретро-поезде.

Фото: личный архив личный архив

На самом деле, чтобы изучить хотя бы кусочек Карелии за день, придется подготовиться к раннему подъему. Так как в 6.15 отходит экспресс до города Сортавала. Мне понравилась история о том, что город переводится как "власть черта". Это связано с легендой о том, что именно на территорию будущего города причалила нечистая сила, которая была изгнана иноками с Валаама.

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Сортавалу называют второй столицей Карелии, поскольку город окружает невероятная природа, живописные парки, леса, водопады, озера и горы.

До Сортавалы ехать четыре часа, которые мы благополучно проспали (все-таки подъем в пять утра осилить не так просто). Как только вы выходите из экспресса, сразу можно пересесть на ежедневный туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала».

личный архив

Скажу честно, в поезде просто очень красиво и атмосферно. Можно выпить кофе, послушать фортепиано и сделать красивые фотографии. Едет поезд по лесам и мимо озер, ощущение чудесное, будто ты в фильме по роману Агаты Кристи.

Где-то через час пути вы подъезжаете к горному парку "Рускеала", который появился на месте заброшенного мраморного месторождения. С 17 века здесь добывали мрамор, который использовали для постройки Зимнего дворца и Исаакиевского собора.

В парке можно взять несколько экскурсий: обзорную и подземную, покататься на лодке и заняться дайвингом. Советую не избегать лодку, так как снизу открывается роскошный вид. Также на территории парка есть несколько кафе: можно поесть суп с форелью, можно бургер с белой рыбой. Вкусно все, а проголодаетесь вы точно.

личный архив

В нескольких километрах от парка находятся Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Вся территория выложена деревянными мостками и настоящими подвесными мостиками. Водопады скорее похожи на бурные ручьи, но зрелище здоровское и для детей, и для взрослых.

Погода в Карелии суровая, мы застали и ливень, и солнце. Но все это добавило какого-то особого шарма поездке. Однако советую взять с собой шарф и дождевики. До Сортавалы вы также сможете вернуться на ретро-поезде или вызвать машину. В самом городе делать особо нечего, только музей частной коллекции Кронида Гоголева, который прославился своим мастерством резьбы по дереву.

В городе есть хорошее и модное кафе "Лось и Тролль", где тоже можно подкрепиться рыбой и калитками, это такие традиционные карельские пирожки.

личный архив

Уехали из города мы в 18.45 и уже в 22.10 были в Петербурге. Провели в пути много времени, но прогулка была настолько интенсивной и наполненной, что казалось, будто мы провели в Карелии несколько дней.