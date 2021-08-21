«Ловила рыбу бок о бок с медведем»: отдых на Камчатке

Поездки по России в период пандемии сейчас как никогда актуальны. И если не тянет на курорты Краснодарского края, стоит обратить внимание на более экстремальные маршруты. Редактор «Рамблера» отправилась в семейное путешествие по Камчатке и рассказала, для кого подойдет такой формат отдыха и что делать (куда бежать), столкнувшись с диким медведем.
Мы полетели на Камчатку на неделю, чтобы, так сказать, испытать на себе все прелести отдыха на полуострове: от восхождения на вулканы до прогулки в океане. Первые несколько дней мы исследовали вулканы Горелый и Мутновский. Потом по плану у нас был двухдневный сплав по реке Быстрой с ночевкой в палатках. Хоть я и не фанатка рыбалки, я с удовольствием училась пользоваться спиннингом, а еще высматривала медведей на берегу (за два дня насчитала больше 10!). Конечно, рыбалка бок о бок с дикими животными оставила во мне неизгладимые впечатления, да и ночь в лесу с его таинственными шорохами и хищными жителями тоже добавила мандража.
После всех этих приключений мы отправились на прогулку в океан. Я просто мечтала увидеть китов или хотя бы косаток. Удача нам улыбнулась, и я даже смогла запечатлеть, как кит выбрасывает фонтаны воды в небо. Я до сих пор пересматриваю это видео, чтобы хотя бы на секунду вернуться на Камчатку.
По итогам нашей поездки я несколько раз промокла насквозь, насмотрелась на животных в условиях дикой природы, наелась красной икры прямо из банки и первый раз в жизни попробовала камчатского краба. Советую ли я отправиться на полуостров – однозначно. Камчатка – это то место, которое не только испытает вас на прочность, но и подарит незабываемые эмоции.