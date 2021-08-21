«Ловила рыбу бок о бок с медведем»: отдых на Камчатке

Поездки по России в период пандемии сейчас как никогда актуальны. И если не тянет на курорты Краснодарского края, стоит обратить внимание на более экстремальные маршруты. Редактор «Рамблера» отправилась в семейное путешествие по Камчатке и рассказала, для кого подойдет такой формат отдыха и что делать (куда бежать), столкнувшись с диким медведем.

На полуострове высокие цены, а вот сервис все еще хромает. Выбирая место проживания, стоит ориентироваться на то, что вам ближе: ночевки в палатках и романтика у костра или же комфортное проживание в отеле со всеми удобствами. На Камчатке короткий туристический сезон: с конца июня по сентябрь месяц, когда на полуострове тепло и редко бывают дожди. В Камчатском крае резкие перепады температуры, к этой особенности местного климата лучше подготовиться заранее и взять одежду на разную погоду: от жары до холодов. О путешествии по Камчатке всегда мечтал мой отец, и когда подвернулась возможность в него отправиться, он, не раздумывая, купил туда билеты. Что важно нам было знать на этапе планирования этой поездки:

Видео дня

Мы полетели на Камчатку на неделю, чтобы, так сказать, испытать на себе все прелести отдыха на полуострове: от восхождения на вулканы до прогулки в океане. Первые несколько дней мы исследовали вулканы Горелый и Мутновский. Потом по плану у нас был двухдневный сплав по реке Быстрой с ночевкой в палатках. Хоть я и не фанатка рыбалки, я с удовольствием училась пользоваться спиннингом, а еще высматривала медведей на берегу (за два дня насчитала больше 10!). Конечно, рыбалка бок о бок с дикими животными оставила во мне неизгладимые впечатления, да и ночь в лесу с его таинственными шорохами и хищными жителями тоже добавила мандража.

После всех этих приключений мы отправились на прогулку в океан. Я просто мечтала увидеть китов или хотя бы косаток. Удача нам улыбнулась, и я даже смогла запечатлеть, как кит выбрасывает фонтаны воды в небо. Я до сих пор пересматриваю это видео, чтобы хотя бы на секунду вернуться на Камчатку.