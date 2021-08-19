Дешево и тихо: почему ноябрь — лучший месяц для путешествий

Бархатным называют сезон с начала августа до середины октября. Но редактор "Рамблера" считает лучшим месяцем для путешествия ноябрь и на это есть причины.

Ловушка бархатного сезона

Бархатный сезон — популярная история, поэтому многие люди бронируют отпуск в сентябре. И если десять лет назад, в сентябре можно было сидеть на пляже в одиночестве, то теперь точно нет. А вот в начале ноября людей точно не будет. Туристические страны вроде Турции, Хорватии и Греции официально уходят на зимовку. Однако погода в это время еще теплая, а рестораны пока открыты. Ходишь по городу среди местных и пропитываешься настоящей атмосферой.

Цены

В ноябре все стоит процентов на 20 дешевле, чем в разгар сезона. Это касается и цен на жилье, и цен на билеты. Например, в прошлом году мы поехали на огромной яхте от города Каш вдвоем всего за 4 тысячи рублей. Хотя цена за такое приватное путешествие должна была быть гораздо выше. Но так как туристов уже не было, капитан вышел в море ради удовольствия. Он никуда не спешил, да и мы тоже. Плавали в итоге почти четыре часа.

Люди

Действительно, в ноябре есть возможность остаться с гордом один на один. Ни в музеях, ни в ресторанах нет толп. Поэтому тебе как гостю уделяют больше времени, это отражается на качестве сервиса. Ощущение, что жизнь становится еще более расслабленной, чем обычно. Конечно, для тусовщиков такой вариант не подойдет, но для меня в самый раз.

Море