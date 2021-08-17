“Кипр — это филиал Анапы в ЕС”

Редактор "Рамблера" отправилась в отпуск на Кипр и поняла, что в этой стране живет слишком много русских.
Когда я ехала на Кипр, я знала, что там живет много русских, но не знала, что настолько. Кроме того, эта страна — одна из немногих доступных, которая открыта для граждан России этим летом. Был выбор между Турцией и Кипром, но я люблю активный отдых, поэтому сразу отбросила турецкий All Inclusive. Кипр меня тоже расстроил, потому что он стал настоящим филиалом Анапы в Евросоюзе.
Общее население Кипра — 800 тысяч человек, из них 40 тысяч — граждане России. Это официальная статистика, но она не включает граждан из других стран СНГ и бывшего СССР, поэтому на деле там гораздо больше русскоговорящих жителей.
С российским менталитетом я столкнулась уже на выходе из самолета. В аэропорте прилетающих разделяют на две группы: привитые и не привитые — вторым необходимо сдавать тест про прилету. Однако даже для разделения нужно отстоять очередь. В этой очереди нашлась одна девушка, которая решила, что если она будет пихать меня кулаками в спину и наступать мне на пятки, то я буду двигаться быстрее. Я все понимаю, все устали после самолета, но перелет на Кипр занимает всего три часа, мне кажется, это время можно и потерпеть.
Мы отдыхали в небольшом городе Айя-Напе. Он славится тем, что там много развлечений для молодежи, а также тем, что там сосредоточены лучшие пляжи Кипра. Одним из самых красивых считается Нисси. Там действительно очень красиво и чисто — каждое утро и вечер там убирают не только мусор, но и водоросли, которые вынесло на берег. Вода прозрачная, лазурного цвета, но все портит огромнейшее количество людей. Как обычно бывает: лежишь на пляже за границей, с одной стороны говорят по-итальянски, с другой — по-испански. На Кипре я слушала нытье детей о том, как они хотят в бассейн в отель и разговоры женщин в возрасте: "Ну вода — парное молоко!". Кроме того, из-за популярности Несси там действительно очень много людей, которые буквально лежат друг на друге.
Если прийти до 9 утра, можно занять место у берега
На улицах везде развешаны вывески на греческом, английском и русском. В ресторанах все меню дублируется на русский. В кафе предлагают не греческий салат и гирос, а пельмени и борщ. В одном я даже увидела "выгодное комбо" — пиво с чебуреком за пять евро. На входе на пляж продают (угадайте, что?) горячую кукурузу. Не хватает только чурчхелы и пирожков с картошкой. В прошлом году я была в Краснодарском крае и там было примерно то же самое.
К вечеру на пляже Нисси собирается слишком много людей
К концу своего отпуска я уже не удивлялась машинам с кипрскими номерами, откуда играет русская музыка, а также русской речи в отеле. И это небольшой город — мы ездили в Никосию, Ларнака и Лимассол. В последнем каждый третий человек на улице — русский. В кофейнях, ресторанах, весь персонал либо из стран бывшего СССР, либо выучил русский ради работы.
Кипр действительно отличается невероятно красивыми пейзажами, большим количеством интересных туристических мест, там хороший сервис, но на протяжении всей поездки у меня не было ощущения того, что я нахожусь за границей, да еще и в европейской стране.