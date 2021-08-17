“Кипр — это филиал Анапы в ЕС”

Редактор "Рамблера" отправилась в отпуск на Кипр и поняла, что в этой стране живет слишком много русских.

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Когда я ехала на Кипр, я знала, что там живет много русских, но не знала, что настолько. Кроме того, эта страна — одна из немногих доступных, которая открыта для граждан России этим летом. Был выбор между Турцией и Кипром, но я люблю активный отдых, поэтому сразу отбросила турецкий All Inclusive. Кипр меня тоже расстроил, потому что он стал настоящим филиалом Анапы в Евросоюзе.

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Общее население Кипра — 800 тысяч человек, из них 40 тысяч — граждане России. Это официальная статистика, но она не включает граждан из других стран СНГ и бывшего СССР, поэтому на деле там гораздо больше русскоговорящих жителей.

С российским менталитетом я столкнулась уже на выходе из самолета. В аэропорте прилетающих разделяют на две группы: привитые и не привитые — вторым необходимо сдавать тест про прилету. Однако даже для разделения нужно отстоять очередь. В этой очереди нашлась одна девушка, которая решила, что если она будет пихать меня кулаками в спину и наступать мне на пятки, то я буду двигаться быстрее. Я все понимаю, все устали после самолета, но перелет на Кипр занимает всего три часа, мне кажется, это время можно и потерпеть.

Мы отдыхали в небольшом городе Айя-Напе. Он славится тем, что там много развлечений для молодежи, а также тем, что там сосредоточены лучшие пляжи Кипра. Одним из самых красивых считается Нисси. Там действительно очень красиво и чисто — каждое утро и вечер там убирают не только мусор, но и водоросли, которые вынесло на берег. Вода прозрачная, лазурного цвета, но все портит огромнейшее количество людей. Как обычно бывает: лежишь на пляже за границей, с одной стороны говорят по-итальянски, с другой — по-испански. На Кипре я слушала нытье детей о том, как они хотят в бассейн в отель и разговоры женщин в возрасте: "Ну вода — парное молоко!". Кроме того, из-за популярности Несси там действительно очень много людей, которые буквально лежат друг на друге.

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Если прийти до 9 утра, можно занять место у берега

На улицах везде развешаны вывески на греческом, английском и русском. В ресторанах все меню дублируется на русский. В кафе предлагают не греческий салат и гирос, а пельмени и борщ. В одном я даже увидела "выгодное комбо" — пиво с чебуреком за пять евро. На входе на пляж продают (угадайте, что?) горячую кукурузу. Не хватает только чурчхелы и пирожков с картошкой. В прошлом году я была в Краснодарском крае и там было примерно то же самое.

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К вечеру на пляже Нисси собирается слишком много людей

К концу своего отпуска я уже не удивлялась машинам с кипрскими номерами, откуда играет русская музыка, а также русской речи в отеле. И это небольшой город — мы ездили в Никосию, Ларнака и Лимассол. В последнем каждый третий человек на улице — русский. В кофейнях, ресторанах, весь персонал либо из стран бывшего СССР, либо выучил русский ради работы.