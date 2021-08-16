Реально ли попасть по «романтической» визе в Италию

«Первое и самое важное: десять раз уточните в визовом центре, какие документы нужны для получения шенгена, чтобы не ходить туда-обратно несколько раз. Будьте готовы предоставить совместные фото из личного архива со второй половинкой и в свободной форме рассказать о ваших отношениях. Например, я встречаюсь с парнем, который имеет вид на жительство в Италии, но мы с ним живем в России. Чтобы отправиться вместе к нему на «вторую родину», мы написали заявление, приложили к нему несколько наших снимков и оформили мне приглашение в страну от его лица. Сделать «романтическую» визу могут и близкие друзья, если у них есть не только общие воспоминания с местными жителями, но и фотодоказательства их общения. Однако нас сразу предупредили: не получится фиктивно договориться с красавчиком из Тиндера, чтобы прилететь к нему на недельку в Европу погостить. Нет доказательств романтических (или дружеских) отношений – ждите снятия всех ограничений на въезд в Италию».