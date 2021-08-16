Реально ли попасть по «романтической» визе в Италию

Пандемия коронавируса резко ограничила возможности беспрепятственно путешествовать по всему миру. Теперь каждый раз планируя отпуск, мы тщательно просчитываем маршруты и ищем доступные варианты, которые помогут нам отправиться в ту или иную страну. «Рамблер» решил рассказать реальную историю о том, как сейчас люди летают в Италию.
Регулярное авиасообщение между Россией и Италией возобновилось еще в конце июня этого года, но посетить Европу каждый желающий все еще не может. Однако все же есть счастливчики, которым удалось улететь в отпуск мечты и наконец-то восполнить нехватку пасты и джелато в организме. И вот как.
Подать заявление на выдачу шенгенской визы типа «С» (посещение членов семьи и друзей) до 30 августа 2021 года могут граждане России, которые состоят в «постоянных и подтверждённых чувственных отношениях» с гражданами Италии (а также ЕС, зоны Шенген). Такой возможностью воспользовалась Арина, которая и рассказала о своем опыте путешествий по Европе во время пандемии и получения «романтической» визы.
«Первое и самое важное: десять раз уточните в визовом центре, какие документы нужны для получения шенгена, чтобы не ходить туда-обратно несколько раз. Будьте готовы предоставить совместные фото из личного архива со второй половинкой и в свободной форме рассказать о ваших отношениях. Например, я встречаюсь с парнем, который имеет вид на жительство в Италии, но мы с ним живем в России. Чтобы отправиться вместе к нему на «вторую родину», мы написали заявление, приложили к нему несколько наших снимков и оформили мне приглашение в страну от его лица. Сделать «романтическую» визу могут и близкие друзья, если у них есть не только общие воспоминания с местными жителями, но и фотодоказательства их общения. Однако нас сразу предупредили: не получится фиктивно договориться с красавчиком из Тиндера, чтобы прилететь к нему на недельку в Европу погостить. Нет доказательств романтических (или дружеских) отношений – ждите снятия всех ограничений на въезд в Италию».
Арина также рассказала, что даже при правильном оформлении документов, вам могут отказать, если посчитают вашу историю сфальсифицированной.
Если вам все-таки одобрили получение «романтической» визы, учтите, что в Италии сейчас строго следят за соблюдением масочного режима и социальной дистанции – если не хотите нарваться на штраф, держите средства индивидуальной защиты при себе. Это еще не все: ситуация с распространением коронавируса по миру непредсказуема, и нельзя однозначно утверждать, где и когда введут дополнительные ограничения. Однако уже точно известно, что с сентября этого года в Италии меры будут ужесточать. Так, например, осенью встречающая сторона сможет зайти в итальянские аэропорты только с отрицательным ПЦР-тестом (он будет действителен только 48 часов с момента получения результатов).