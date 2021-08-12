Не верить "скидкам": как отдыхать в Ставропольском крае

Редактор «Рамблера» съездила в Железноводск (кстати, не первый раз уже) и поделилась местами, которые просто обязательны к посещению.

По Ставропольскому краю я путешествовала не первый раз – мы с родителями ездим отдыхать то в Кисловодск, то в Железноводск (оба города входят в группу курортов КМВ) сколько я себя помню. За последние несколько лет курортные города расцвели: парки обустроили, провели реконструкцию памятников, да и сервис в ресторанах и местных кафе стал выше. Резко увеличился и туристический поток после того, как границы закрыли, а желание путешествовать осталось. Вот какие места советую лично я включить в свой маршрут по Ставропольскому краю.

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Кисловодский национальный парк и Железноводский Курортный парк

В первую очередь на Кавказские Минеральные Воды приезжают поправить здоровье. Источники, расположенные на территории этих парков, славятся своими целительными водами. Туристам, жаждущим приключений, также не придется скучать – каждый найдет для себя занятие по душе: памятники архитектуры, длительные маршруты для пеших прогулок и предложения съездить в горы на каждом шагу.

Медовые водопады

Приезжая на КМВ, мы первым делом едем на Медовые водопады. Живописная дорога (из Железноводска занимает чуть больше часа) до пункта назначения, чайные домики, в которых можно купить травяные чаи, конскую колбасу, вкуснейший мед, и виды на горы – отдельное удовольствие. На территории Медовых водопадов находятся туристическая база, ресторан и этнографический музей «Карачаевское подворье». Доехать до места можно либо с экскурсией, либо на арендованном автомобиле – мы путешествуем на своей машине.

Конный прокат

Удовольствие, в котором я никогда себе не отказываю – конные прогулки по бескрайним полям, ущельям и горам. Точки проката (которые советую я) находятся по дороге на Медовые водопады (ориентир: «Чайный домик»). Возят как на индивидуальные прогулки для опытных наездников, так и набирают группы «новичков» - в обоих случаях получаешь незабываемые эмоции, которые не раз еще хочется испытать.

Джилы-Су

Курортная местность в Кабардино-Балкарии с большим количеством термальных источников. Туда мы отправляемся, приезжая в Ставропольский Край, за красивыми фотокарточками, невероятными видами и свежим нарзаном. Советую брать либо индивидуальную экскурсию, либо отправляться на собственном авто, чтобы не получилась поездка «галопом по Европам».

Эльбрус

Когда душа рвется в горы, мы едем к подножию Эльбруса (самая высокая горная вершина России). Невероятные виды, горный воздух, небольшие речки, подъем по канатной дороге впечатлят даже бывалого путешественника. Индивидуальные экскурсии из Кисловодска выходят в кругленькую сумму, поэтому мы добираемся до места самостоятельно – на месте уже можно взять экскурсовода. Важно: лучше продумать путешествие к Эльбрусу заранее, чтобы не столкнуться с непредвиденными препятствиями (прежде чем отправиться в горы, стоит посмотреть прогноз погоды).