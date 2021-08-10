Отдых в Калининграде: «лучше Сочи, Крыма и всего нашего юга»

Редактор "Рамблера" съездила в Калининград и рассказала, почему отдых в российской Прибалтике понравился ей куда больше отдыха в Сочи.

Фото: личный архив личный архив

Недавно у меня был день рождения и мы решили слетать в Калининград, посмотреть город и погулять по пляжам. Конечно, первое, что чувствуешь после душной Москвы — это приятный и влажный воздух.

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На сам город мы отвели всего день, показалось, что этого достаточно, чтобы обойти с аудиогидом главные достопримечательности. Больше всего удивил заброшенный Дом Советов, а не могила Канта, как могло показаться. Настоящий памятник эпохе прошлого, который стоит посреди города грузом. А мог бы стать культурным центром, по такому пути обычно идут соседи из Германии.

Я люблю изучать архитектуру, поэтому могу особенно выделить район Амалиенау. Там мы брали экскурсию по известным старинным виллам. В некоторых местах Калининград и правда напоминает Европу, но мало старинных зданий сохранилось.

жилой дом в районе Амалиенау

Далее мы отправились в Зеленоградск, где уже наслаждались морем и путешествием на Куршскую косу. Несмотря на то, что я ожидала холодное море, нам даже удалось поплескаться в волнах. Плавать в волнах было запрещено, так как течение могло унести даже того, кто уверенно держится на воде.

Вода прогрелось, на километровых пляжах не было людей, на берегу располагались приятные кафе. В общем, курорт ничем не отличался от Сочи и Крыма. Только вот цены на еду были приятными, никакого хамства я не встретила, толпы отсутствовали.

личный архив

На Куршской косе меня больше всего поразила не столько узкая полоса суши. С земли ее просто невозможно оценить, только если смотреть сверху. А вот танцующий лес — да.

Сосны по непонятным причинам загибаются в причудливые формы. Они изгибаются волнами, завиваются в спирали, образуют круги, как будто на самом деле участвуют в мистическом танце.

Вообще очень приятно отдохнуть на пляже, а потом погулять по лесу.Такое наслаждение для глаз. Поэтому отдыху в Калининграде я ставлю отличную оценку. Много вкусной рыбы, низкие цены и прекрасные виды. О чем еще можно мечтать?