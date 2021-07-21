"Потратили нервы и деньги": истории сорванных отпусков

Согласно данным исследовательского центра "Ромир" в 2020 году половина россиян отказалась от своих планов на отдых, а четверть потратила "отпускные" на другие нужды. Спустя год люди соскучились по отдыху и с радостью едут на курорты, однако отпуск омрачается новыми реалиями. Отмена плановых рейсов, срыв туров, внезапное закрытие границ — новая реальность для любителей путешествий. "Рамблер" собрал истории пользователей Сети, у которых внезапно отменился долгожданный отпуск из-за пандемии.

Основная проблема туризма летом 2021 года — путевки куплены, но условия, чтобы ими воспользоваться, меняются. Например, в Краснодарском крае с начала июля действуют ограничения по заселению туристов. Заселяться в отели можно при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации (с 9 июля требуют как минимум первый укол). По словам пресс-секретаря Российского союза индустрии Ирины Тюриной для РБК , почти все путевки на лето на момент объявления новых условий были проданы.

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С 1 августа все туристы, независимо от результата ПЦР, обязаны пройти вакцинацию в течение трех дней. Такие условия ставят под угрозу отпуск тех, у кого к прививке временные противопоказания.

"Люди, приезжающие из других регионов, особенно это касается северных, получат двойной шок для организма: первый аклиматизация, второй - вакцинация. А если какая либо " побочка" - человек вместо отпуска, все время проведет на больничной койке. "Хороший отдых" !!!", "Приехать в отпуск на 7-10 дней, чтобы отстоять день в очереди на прививку, проваляться сутки, двое с температурой и три дня не купаться! Зашибись отпуск", — пишут комментаторы группы "Отпускин.ру".

У кого-то есть время, чтобы сдать путевку или передумать, а других последствия пандемии нагоняют прямо в момент отпуска. Так, пользователь портала "Пикабу" под ником Qreen рассказал, как формальности с двухнедельным карантином лишили его отдыха. Рассказчик вместе с женой отправился на Кипр.

"Туроператор объяснил процедуру посещения страны. Есть два базовых сценария. 1) Вы вакцинированы и имеется свидетельство - демонстрируете документы при регистрации на рейс и спокойно въезжаете. 2) Вы не вакцинированы - сдаете тест ПЦР на ковид до вылета и по прилету (наш случай)".

По прилету выяснилось, что у мужа отрицательный ПЦР-тест, а у жены — положительный.

"Зараженный пациент остается на 14 дневной изоляции вне зависимости от даты обратного рейса. В случае если турист пропускает обратный рейс компенсации не предусмотрено ( во всяком случае так было у нас, возможно при покупке тура можно было заложить возможность переноса рейса), таким образом возвращаться придется за свой счет. Именно так вышло у моей супруги... Подводя итог, было потерян долгожданный и столь необходимый нам отпуск, было потеряно около 180к деревянных (стоимость пакетного тура на неделю + стоимость обратного рейса для супруги)".

Другая популярная проблема - обидно сидеть на карантине, когда даже нет никаких симптомов. Пользователь Yaniti1 рассказал о такой ситуации:

"Отпуск был запланирован задолго.. на работе все ходим по очереди, ввиду небольшого отдела и взаимозаменяемости друг друга, все терпеливо ждут своей очереди. Через 2 дня долгожданный отпуск ждёт меня (точнее ждал)...Но нет, не всем видать этого хотелось.. у супруга подтверждается +короновирус, я абсолютно без симптомов попадаю на двух недельный карантин, без выезда куда-либо, в том числе и на запланированный отпуск...мы точно знаем где и в какое время были в компании с заболевшим, так вот вопрос к таким людям, если вы знаете, что болеете, КАКОГО тусуетесь везде и ходите по многолюдным местам??? Сидите дома и лечитесь! или как минимум предупреджайте общество рядом с собой, о том, что болеете!"

Из-за пандемии страны не могут договориться о количестве и частоте регулярных рейсов. Плановые полеты отменяются, переносятся на неопределенный или дальний срок. Так, семья из Екатеринбурга потратила 90 тысяч рублей, чтобы срочно улететь из Объединенных Арабских Эмиратов на Урал. За день до вылета они узнали, что компания их рейс U6 770 на четверо суток.

"Мы собирали деньги по родным, чтобы купить авиабилеты до Москвы, на троих понадобилось 90 тысяч рублей, эта сумма для нас немалая. Мы не знали, что авиакомпания нас так может "кинуть". Мы потратили нервы, деньги и время", — рассказала путешественница Елена порталу Е1.