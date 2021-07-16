"Матрасы с пятнами и пропитанные потом подушки"

Поезда на железных дорогах как лотерейный билет: проигрывают чаще. Но этот вид транспорта наиболее бюджетный и доступный для россиян. Редактор "Рамблера" делится личным опытом из путешествия в поезде.

Я купила место в поезде, следующем из Москвы в Анапу, но ехала я не на море, а в небольшой городок между Курском и Воронежем. Дорога до туда занимает 14 часов.

из личного архива

Я покупала билет в день отправления. День в день билеты у РЖД дорожают, но был и плюс: место в купе на тот момент стоило почти столько же, сколько и в плацкарте, - 2235 рублей. Разница в комфорте большая, поэтому я решила ехать в купе. Судя по приложению, остальные три места были не заняты, как и половина вагона, и я надеялась, что ко мне никто не подсядет. Но потом оказалось, что это либо какой-то глюк, либо обман. В итоге со мной ехали еще двое попутчиков, женщина и мужчина, которым тоже показывало, что купе полностью свободно. При этом мы покупали билеты в разные дни, в разное время и на разных сайтах.

Отправление было в 21:30, но на улице в это время еще стояла жара после дневных плюс 35. Поезд успел накалиться, и внутри находиться было невозможно, а кондиционер заработал спустя минут 15 после отправления. Ночью на верхней полке было даже холодно, и пришлось спать в толстовке.

Кроме духоты, которую нужно было недолго перетерпеть в начале пути, меня удивило, насколько грязно в купе, учитывая, что в пандемию, поезда должны убирать постоянно. После предыдущих пассажиров (а Москва - это пункт отправления), купе не убрали. На полу - клубки грязи, наверху, в отсеке для багажа, - черные полоски пыли, а между одеялами и матрасами, - мусор и вскрытые упаковки от постельного белья. Из находок даже - романтическое послание, адресованное, правда, не мне.

из личного архива

Мусор, матрасы с пятнами, пропитанные потом подушки и духота, - первые ощущения от поезда неприятные. Вагоны убитые и грязные, как старая "бабушкина" квартира, из которой хочется все собрать в мешок и наконец-то выкинуть.

Обратная поездка оказалась гораздо приятнее. Я возвращалась в будний день, в ночь с понедельника на вторник, тоже на поезде Анапа-Москва. Билет в купе стоил 1689 рублей, и за эти деньги он меня удивил. Купе было довольно чистым и очень приятным. Мне попался новый вагон с USB-отверстиями для зарядки телефонов у каждого места, кондиционером и новыми подушками и матрасами со съемными чехлами. Всю дорогу до Москвы я ехала одна в купе и в практически пустом вагоне.