«Иногда большое озеро может заменить море»

Редакторы «Рамблера» делятся своими историями из путешествий. Когда море недоступно, приходится искать другие варианты. Выяснилось, что один из них — буквально в соседней области.

Фото: Личный архив Личный архив

Летний отпуск в моем понимании всегда был связан с морем. Но в прошлом году из-за пандемии пришлось нарушить традицию. В новом году ситуация не стала лучше — новая волна коронавируса и новые же правила въезда, закрытые границы, заливаемый юг России. Все это наталкивало на мысль, что стоит искать альтернативу. Раньше я никогда не отдыхала на озерах, к тому же я не любительница дикого отдыха с палатками и кострами, поэтому сначала я не очень верила во всю эту затею. Оказалось, что необязательно соглашаться на спальный мешок — есть и другие варианты.

Личный архив

Так мы нашли в деревне Новые Ельцы усадьбу Толстых — тверской ветви знаменитого дворянского рода. В советское время здесь размещалась турбаза «Селигер», теперь — просто отель. Интерьеры номеров старомодные, в советском духе, но в общих комнатах на этажах и впрямь чувствовался дух дореволюционного прошлого. Вообще, единственный заметный минус — плохо работающий в номере кондиционер, хотя сначала он работал вполне сносно. До конца его так и не починили.

Крупный плюс — большая огороженная территория с двумя пляжами и беседками. Любителям пеших прогулок есть где развернуться. Впрочем, любителям поплавать тоже. К их услугам — елецкий плес озера Селигер.

Ближний пляж обычно выбирали семьи с детьми, там была такая тихая заводь, где было вполне комфортно купаться. Чуть дальше на пирсах дремали рыбаки с удочками.

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Кстати, насчет рыбалки — если вы неравнодушны к этому делу, то это просто отличное место. Во всяком случае, нас улов совершенно устроил. Ловить можно было не только с пирсов, но и арендовать лодку.

Дальний пляж был похож на морской — там открывался действительно отличный вид на озеро и даже были буйки. Правда, заходить в воду приходилось дольше, сначала было очень мелко. Благодаря жаркой погоде, вода прогревалась уже в первой половине дня, так что купаться было очень комфортно.

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Питание у нас было по системе полного пансиона. Сразу скажу, что рассчитывать на французскую кухню не стоит, но был хороший выбор блюд на завтрак, обед и ужин, включая и вегетарианские — капустные котлеты, чечевица и прочее. Обязательные сырники на завтрак и оладьи и запеканка на ужин навеяли воспоминания о годах, проведенных в детском саду. Официанты и повара были в масках и перчатках, среди отдыхающих таких было меньшинство.

На территории отеля был также магазин, чем-то похожий на сельпо из деревни, где я отдыхала в детстве. Там можно было купить всякие мелочи, воду и сладости, если очень надо.

Конечно, главное впечатление от шестидневной поездки — сам Селигер, который мы увидели с разных сторон. Озеро действительно грандиозное, настоящее пресное море, любоваться его видами можно бесконечно. Лучший момент — плавание на закате в одиночестве в теплой как молоко воде. Вокруг притихший лес, засыпают все, включая оводов и слепней. Эти товарищи — самое неприятное, с чем мы там столкнулись, в некоторых местах они набрасываются всей толпой. По этой же причине я бывала чаще на ближнем пляже, чем на дальнем.

Второе яркое впечатление — исток Волги, куда мы отправились своим ходом. Вообще машина в таких местах — хорошее подспорье, потому что автобусы ходят не очень регулярно. Конечно, можно взять и организованные экскурсии, но цены откровенно кусаются.

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Исток Волги — это вполне конкретное место в деревне Волговерховье. Дорога туда требует некоторой сноровки водителя, потому что как таковая дорога заканчивается очень быстро. Дальше придется потрястись, но это того стоит. Сам исток венчает часовня, которая внутри просто гудит от оводов.

Личный архив

Казалось бы, просто ручей, но когда думаешь, что отсюда начинает свой бег река, на которой стоит настоящее созвездие древних городов России — Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и так далее — то тебя охватывает странное чувство прикосновения к стихии и истории одновременно.

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Недалеко стоит памятный камень, оповещающий о месте рождения великой русской реки и первый мост через ручей, совсем маленький, но символичный.

Рядом — Ольгинский женский монастырь с Никольской церковью и Преображенским храмом и совершенно идиллические окрестности, эталонные виды средней полосы. Вообще в такие минуты понимаешь, как все-таки красива наша природа и как мало мы ее бережем.

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Там же недалеко — сувенирные лавки, где можно купить все, что угодно, включая огромные корзины. Забавный сервис — продавщица заботливо разгоняла окруживших нас вредных оводов, прыская из баллончика.

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Третье яркое воспоминание — Нило-Столобенская пустынь. Она находится к северу от Осташкова в получасе езды на автомобиле. Во-первых, потрясают виды — монастырь находится фактически на полуострове, вокруг — озеро Селигер, гладкое как зеркало и стена леса вдали. Лучший обзор открывается с колокольни. Вход сто рублей, но забраться наверх стоит — только там можно оценить красоту всей обители, тонко вписанной в великолепие окружающей природы.

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Сам монастырь, помимо прочего, интересен тем, что здесь содержали польских военнопленных, казненных в 1940 году. Об этом напоминает стела и мемориальная доска. Еще понравился монастырский сад, но рассмотреть его можно только с высоты, это частная территория монахов. Кстати, монастырь — единственное место, где нас не донимали оводы. Возможно, удар на себя приняли толпы паломников и туристов.

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Заглянули мы и в сам Осташков, город на берегу Селигера. Несмотря на общую запущенность, в городе чувствуется очарование старины. Для любителей архитектурных красот там есть Троицкий собор (в ней сейчас музей), Вознесенский собор, Богородицкий Житенный женский монастырь (туда, кстати, пускали только в маске). Но жара заставляла думать только о возможности поплавать — городские пляжи в тот день были переполнены людьми. А пока мы ехали обратно в отель, то и дело обнаруживали стихийные кемпинги по берегам Селигера.