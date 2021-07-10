Вместо Сочи: почему россияне предпочитают Адлер

Самым популярным городом для отдыха среди россиян уже долгие годы остается Сочи. Однако многие туристы предпочитают городу-порту небольшой Адлер, который находится рядом. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Для начала стоит отметить, что Адлер находится гораздо ближе к аэропорту. Поэтому, если вы не хотите час, а то и два по пробкам, добираться из аэропорта Сочи до отеля или квартиры, то смело выбирайте Адлер.

Так как в Сочи находится самый большой торговый порт, набережная выглядит немного небрежно. Нельзя просто так выйти и посмотреть на закат, не увидев каких-то работ. Вечно что-то загораживает вид. В Адлере тоже есть порт, но это скорее многообразие небольших яхт, на которых можно покататься.

В Адлере нет проблем с передвижением. Город находится Имеретинской низменности, поэтому горы будут видны со всех сторон, а ходить по ним не придется. Вечерами можно спокойно прогуливаться по бесконечной набережной. Прогуливаться по набережной Сочи мешают люди.

Безусловно, в Адлере меньше людей, соответственно тише и больше места на пляже. Сказать то же самое про количество заведений нельзя. В Сочи заведения традиционные, зачастую с завышенным ценником, а в Адлере много новых мест с современной кухней, кофеен и прочих кафешек.