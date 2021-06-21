"Если хотите купаться в болоте — вам в Анапу"

Редакторы "Рамблера" продолжают делиться своими впечатлениями об отдыхе внутри России. И некоторые из них, скажем прямо, не самые позитивные.

У меня никогда не было предубеждений насчет отдыха в России, я много езжу внутри страны (за свои деньги, а не за какие-то вымышленные рекламные). Да, в стране есть глобальные проблемы с инфраструктурой, но красивая природа обычно спасает все. Однако отдых в Анапе стал моим настоящим разочарованием.

Отель был нормальный, гостиница с бассейном и чистыми номерами, к еде тоже не было вопросов. Да и что нужно человеку летом? Мы часто ездили на рынок, где закупались ягодами и сушеной таранькой (любители поймут). Город тоже вполне комфортный, можно погулять, зайти в кафе и развлечься в аквапарке или дельфинарии. Но море!

Море мелкое, грязное и цветет. К тине прекрасно добавляется кишечная палочка из-за канализационных сливов в море. На выходе мы получаем что-то жуткое. Поэтому, если хотите тошнить и купаться в болоте — вам в Анапу. Три дня отдыха я потратила на спасение от высокой температуры и всех побочных эффектов ротавируса.