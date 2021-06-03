"Муравьи в номере, обсчет в ресторане и лихие таксисты"

На майских праздниках редактор "Рамблера" в одиночку посетила Абхазию и выяснила, как в регионе обстоят дела с сервисом, кому не стоит выходить по ночам на улицы и почему нужно следить за счетом в ресторане.

Предыстория

Соло-поездка в Абхазию не было вызовом самой себе. Еще до пандемии я одна путешествовала по Черногории, Германии и Чехии. "В Абхазии должно быть куда легче", – думала я. Как минимум, потому что все люди знают русский язык. Два часа в самолете Москва-Сочи, час на автобусе до границы, еще два часа в маршрутке и вуаля – я в столице республики, городе Сухуме.

Транспорт

Знакомство с местным транспортом начинается, как только вы пересекаете границу. До любого города довезет изрядно потрепанная маршрутка – потрепанная во всех смыслах. К примеру, нашему водителю пришлось сделать остановку посреди пути и открыть капот – с микроавтобусом что-то случилось. К счастью, спустя полчаса мы продолжили путь.

Маршрутки от границы прибывают либо на рынок, либо на автовокзал. Обе точки находятся примерно в четырех километрах от центра города, поэтому до отеля проще всего добраться на такси. Если вы не приобрели местную симку, водителя придется искать по-старинке, ориентируясь на машины с "шашками". Стандартная цена такой поездки – не больше 200 рублей. Если водитель попытается увеличить цену, вычислив в вас туриста, настаивайте на своем.

И еще один важный момент – в Абхазии за рулем пристегиваются единицы, но при этом водители обожают лихачить.

Отель

Я остановилась в бюджетном отеле, который больше походил на гостевой дом, хотя все удобства вроде халата, тапочек, банных принадлежностей и полотенец имелись.

Заселение начиналось с 14.00. Я приехала к 14:30, но меня огорошили тем, что номер еще не убран. Пока я ожидала заселения, милая женщина лет 60 настойчиво предлагала чай и печенья (к слову, я так и не выяснила, кем она работала, потому что за ресепшн отвечали молодые девушки).

Номер меня приятно удивил. Чисто, есть мини-холодильник и даже балкон с красивым видом.

Фото редактора

Проблемы начались наутро, когда первым звуком, произнесенным мной, был истошный ор – я увидела в ванной муравьев. А затем и в самой комнате. Попытки задавить их тапком были смешны и тщетны, насекомые очень быстро расползались.

На выходе из отеля я встретила вчерашнюю старушку и немедленно пожаловалась. Она призналась, что я не первая, кто рассказал о муравьях, добавила, что "сейчас такой сезон" (я жила на пятом этаже), но она передаст горничной. Удивительно, но в следующие два дня муравьев я больше и правда не видела.

Нечестный ресторан

Я живу в Москве пять лет и за это время привыкла к хорошему сервису. В столице, если клиента что-либо не устраивает по объективным причинам, заведение пытается как можно скорее и без скандалов загладить вину. Но это не про Абхазию.

В один из дней я пришла на завтрак в кафе, которое мне порекомендовали местные знакомые. В меню не было сказано, что завтраки подаются до 11 утра, поэтому я спокойно заказала яичницу. Официантка взглянула меня, как на инопланетянку, и с раздражением сказала, что завтраки уже не готовят. Тогда я попросила подать клаб-сэндвич стоимостью 150 рублей. Девушка уточнила, на каком хлебе его сделать и удалилась.

Еда оказалась вкусной, а порция большой, так что я осталась довольна. Но лишь пока мне не принесли счет на 500 рублей, где сэндвич стоил 300 рублей вместо 150 (остальные 200 рублей - кофе и десерт).

Фото редактора

Обсчет в 150 рублей не играл для меня большой роли, но стало неприятно, что ресторан обманывает людей. На мой вопрос, почему в меню одна цена, а в счете иная, официантка, хлопнув глазами, заявила, что они не успели поменять меню, а цены уже давно изменились. Я начала возмущаться и уже на повышенных тонах спросила, почему должна платить больше, если меня не предупредили об этом заранее? Предвидя скандал, ко мне подошла менеджер, но лишь повторила все то, что я уже услышала от официантки и сказала, что "ничем не может помочь". Психанув, я заплатила и больше туда не возвращалась.

Мужчины

Нередко девушки избегают отпуска на юге в одиночку, опасаясь темпераментных местных мужчин. Однако за четыре дня в Абхазии особого внимания со стороны противоположного пола я не заметила. По словам моих знакомых из Сухума, "летом к тебе могут пристать, если ты блондинка на каблуках и в микро-шортах". Повезло, что волосы у меня темные (таксист даже сказал, что я могу "сойти за свою"), а для микро-шорт в мае еще было довольно прохладно.