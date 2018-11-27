На Ямайку без визы: как не испортить себе отдых

27 ноября 2018 года вступает в силу Соглашение, дающее россиянам право находиться на Ямайке до 90 дней без визы. О том, что ожидать от посещения островного государства, и насколько приспособлена страна к приему туристов из России, рассказал посол РФ Владимир Винокуров, сообщает РИА ФАН.

Он напомнил, что достигнутые договоренности позволят гражданам обоих государств ездить, следовать транзитом и пребывать на территории другой страны без визы до 90 дней в течение одного года, начиная с даты их первого въезда. Предполагается, что это позитивно скажется на расширении взаимных обменов, в том числе в области туризма. До этого российские граждане могли приезжать в Ямайку без визы на срок до 30 дней.

По словам Владимира Винокурова, в предстоящий зимне-весенний сезон остров посетят более пяти тысяч российских туристов. Он также отметил, что ямайцы, которые приезжали на чемпионат мира по футболу, рассказывали о прекрасных впечатлениях, оставшихся у них после посещения России, говорили о желании вернуться. По его мнению, это дает основания рассчитывать и на увеличение туристического потока.

Ямайский туристический бизнес заинтересован в предоставлении качественных услуг российским туристам, отметил дипломат, поэтому россияне смогут по-настоящему насладиться пребыванием на экзотическом острове. Винокуров рассказал, что Ямайка — одна из первых стран, где туризм развивается по принципу «все включено». Гостиницы этой категории обеспечивают не только все необходимое для отдыха на территории отеля, но и организуют экскурсии по наиболее интересным природным и культурным достопримечательностям острова.

Посол отметил, что всем, кто хочет самостоятельно передвигаться по острову, стоит подтянуть знание английского языка. Россиянам, желающим посетить остров, почти нечего бояться. Преступления против российских туристов на Ямайке — достаточно редкое явление. Тем не менее необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности, особенно вне гостиницы: быть внимательным к окружающей обстановке, не носить с собой и не демонстрировать крупных сумм наличных денег, не принимать предложений от незнакомых людей, избегать конфликтных ситуаций.

Чтобы не испортить себе отдых, желательно не забывать о необходимости соблюдать основные правила гигиены, а при длительном пребывании на открытом воздухе использовать средства от комаров, считает Винокуров.

Помимо прочего, дипломат посоветовал россиянам воздержаться от сомнительных соблазнов, например, от употребления наркотиков. За употребление в общественных местах марихуаны является административным правонарушением. Поэтому не рекомендуется принимать предложения местных граждан покупать какие-либо запрещенные вещества.