Туристы застряли в Сочи и теряют день отдыха в других странах

В аэропорту Сочи, где в течение последних суток, несколько раз вводили план «ковер» корректируют время вылета и прибытия самолетов. Всего задержано около 120 рейсов. По решению авиакомпаний, на запасные аэродромы ушли 8 бортов.

Почти на 21 час позже попадут туристы в Шарм-эль-Шейх. Назначенный еще на 5 августа вылет NE-689 авиаперевозчика Nesma Airlines передвинули на сегодняшние 11 часов утра, однако ограничения на полеты еще не сняты.

Несколько раз переносили отправление SU-640 в Стамбул у «Аэрофлота»: сейчас задержка составляет почти 23 часа. Ожидается, что самолет отправится в 12:10. Из-за этого сдвигается сегодняшний рейс: вместо 13:40 на табло стоит время 20:10.

На маршруте Сочи – Тель-Авив также отложены сразу два вылета. Один из них – WZ-931 Red Wings более, чем на 18 часов – до 10:00. А вот у пассажиров авиакомпании «Азимут» рейс A4-5025 задержан только на три часа.

Туристы, собиравшиеся еще вчера вечером быть в Батуми, полетят сегодня не раньше 11:55. Из-за задержки рейса WZ-555 более чем на 17 часов часть пассажиров опоздали на стыковочные рейсы.

Серьезные сдвиги вылетов есть по российским маршрутам. В Казань на рейсе авиаперевозчика «Икар» – более чем на сутки: его перенесли со вчерашнего дня на 15:00 сегодня. У «Аэрофлота» на авиалинии Сочи – Шереметьево вышли из расписания несколько лайнеров, один из которых попадет в столицу почти на сутки позже.

На 10 утра обстановка в аэропорту Сочи, по сообщению пресс-службы, спокойная. Здесь постарались минимизировать неудобства для пассажиров, оказавшихся заложниками «ковров». Дополнительно установлены 300 мест для сидения, выделено отдельное помещение для пассажиров с детьми. Авиакомпании занимаются заселением в отели и обеспечением напитками и питанием.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиры столкнулись с задержками рейсов во Внуково и Шереметьево.