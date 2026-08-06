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В АТОР раскрыли, к чему может привести введение платного въезда в Казахстан

Российская Газета

Введение властями Казахстана платных электронных разрешений на въезд может затормозить рост туристического потока из России в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР раскрыли, к чему может привести введение платного въезда в Казахстан
© РИА Новости

Как стало известно ранее, Казахстан планирует запустить систему электронного разрешения на въезда (ETA) уже до конца 2026 года. Ожидается, что оформление такого документа будет платным, хотя он и не приравнивается к визе.

"По мнению экспертов АТОР, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами", - заявили в ассоциации.

Там отметили, что пока не ясно, сделает ли Астана исключение для граждан стран-членов ЕАЭС. Также не известно, какой будет размер платы за оформление такого разрешения.

Сейчас граждане России могут въезжать в Казахстан без виз как по заграничным паспортам, так и по внутренним. В АТОР уточнили, что россияне в основном используют республику для транзита в третьи государства. Сам турпоток в Казахстан относительно небольшой - летом туристы из РФ едут на побережье Каспийского моря в Актау, а зимой - на горнолыжные курорты Боровое и Шымбулак.