В АТОР раскрыли, к чему может привести введение платного въезда в Казахстан

Введение властями Казахстана платных электронных разрешений на въезд может затормозить рост туристического потока из России в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно ранее, Казахстан планирует запустить систему электронного разрешения на въезда (ETA) уже до конца 2026 года. Ожидается, что оформление такого документа будет платным, хотя он и не приравнивается к визе.

"По мнению экспертов АТОР, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами", - заявили в ассоциации.

Там отметили, что пока не ясно, сделает ли Астана исключение для граждан стран-членов ЕАЭС. Также не известно, какой будет размер платы за оформление такого разрешения.

Сейчас граждане России могут въезжать в Казахстан без виз как по заграничным паспортам, так и по внутренним. В АТОР уточнили, что россияне в основном используют республику для транзита в третьи государства. Сам турпоток в Казахстан относительно небольшой - летом туристы из РФ едут на побережье Каспийского моря в Актау, а зимой - на горнолыжные курорты Боровое и Шымбулак.