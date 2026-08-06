В Абхазии создают сеть инклюзивных пляжей

В Гудауте открылся первый инклюзивный пляж для комфортного и безопасного отдыха людей с инвалидностью, а также маломобильных граждан, в том числе пенсионеров и мам с колясками.

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Проект реализовала Ассоциация инклюзивного туризма Абхазии в рамках программы "Доступная страна души" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов РФ, который выделил на него пять миллионов рублей. Новая зона отдыха находится в микрорайоне Замостянка.

Раньше это была обычная пляжная территория. Но береговая линия в Абхазии достаточно широкая - даже здоровым людям нужны силы, чтобы дойти до моря по гальке. Так, депутат собрания Гудаутского района Адгур Авидзба не понаслышке знает о проблеме, ведь он сам передвигается на коляске, поэтому обрадовался кардинальному преображению пляжа.

- Территория отличается полной доступностью - безбарьерным въездом, парковкой, на которую можно заехать на автотранспортном средстве с ручным управлением, пересесть на инвалидную коляску и проехать к морю по деревянным настилам, - рассказала одна из инициаторов идеи руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава.

На пляже оборудована большая раздевалка, душевая размерами четыре на четыре метра с поручнями, есть теневые зоны, шесть специализированных лежаков для маломобильных граждан и три - для сопровождающих. Имеется специальная водная коляска для купания. Построен пандус для спуска в море. Однако кроме него проложили еще откатные рулоновые настилы. Их можно скрутить и убрать перед надвигающимся штормом. Пляж доступен не только для колясочников, но и для слабовидящих.

В разговоре с корреспондентом "РГ" Руслана Гергедава призналась, что у нее есть и личная причина решать проблемы безбарьерной среды в республике: ее отец - инвалид, друг - колясочник, и они тоже имеют право на отдых у моря.

По словам главы Гудаутского района Астамура Аргун, инклюзивные пляжи создаются не только для местных жителей, но и для гостей. Пользоваться инфраструктурой все желающие могут бесплатно. Пока за порядком следят сами инициаторы проекта, но скоро на объекте появится охрана.

Добавим, что первый в Абхазии пляж для маломобильных граждан в прошлом году появился в Сухуме при поддержке администрации города и Общероссийского народного фронта. Помимо пандусов, специальных дорожек и раздевалок, здесь также есть коляска для купания в море. Пляж бесплатный.

Следующий инклюзивный пляж на средства гранта и при помощи меценатов откроется в Очамчырском районе. Идеей заинтересовались и в Гагре. Это неудивительно. Всего в Абхазии проживают около девяти тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, и им тоже нужны внимание и помощь.