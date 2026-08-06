В Грузии завели дело из-за «фейков» о притеснениях российских туристов

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела после распространения в социальных сетях сообщений о якобы недоброжелательном отношении к российским туристам в стране.

По версии грузинских спецслужб, речь идет о целенаправленной информационной кампании, организованной из-за рубежа. Следствие ведется по статье о саботаже. В СГБ считают, что распространение подобных публикаций преследует цель нанести ущерб государственным интересам и экономике страны, а поддержку кампании оказывали и отдельные лица на территории Грузии.

Как заявили в ведомстве, поводом для расследования стали публикации в социальной сети X, размещенные аккаунтами с признаками фиктивности. Их авторы утверждали, что российских туристов якобы оставляли в лесной местности без помощи, а в заведениях общественного питания намеренно портили приготовленные для них блюда. В СГБ настаивают, что эти сведения не соответствуют действительности, и отмечают, аналогичные материалы были распространены одним из иностранных интернет-изданий.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают возможных организаторов кампании, круг причастных к ее распространению, а также источники финансирования.

Ранее в Грузии широкий резонанс вызвал инцидент с нападением на туристку из России. Конфликт произошел в гостинице Agarani Estate в регионе Кахети, где местные жители праздновали свадьбу. Одному из гостей не понравилось, что за торжеством наблюдают другие постояльцы. В итоге женщина получила несколько травм, включая перелом носа. Подозреваемого задержали, однако позднее суд в Телави отпустил его под залог в размере 5 тыс. лари (около 1,9 тыс. долларов).