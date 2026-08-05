У туристов в регионах появилась возможность дешевле улететь в Дубай

После появления в расписании «Победы» новых рейсов в Дубай из регионов у туристов из ряда российских городов расширился выбор перелетов в ОАЭ. Например, из Екатеринбурга в конце октября доступны рейсы четырех авиакомпаний, из Казани – трех. Редакция TourDom.ru сравнила цены.

При вылете из Кольцово минимальный тариф в одну сторону в последнюю неделю октября составляет 22 тыс. руб. без багажа и 25 тыс. – с чемоданом. Такие цены предлагает «Победа» на 26 и 31 октября. В ноябре у перевозчика есть и более выгодные варианты – от 19 тыс. руб. (22 тыс. – с багажом).

Самый бюджетный round trip из Екатеринбурга в Дубай можно найти на даты с 31 октября по 14 ноября – от 39 тыс. руб. Если лететь с чемоданом, билет обойдется в 47 тыс.

Авиакомпания Air Arabia продает билеты из Екатеринбурга в Шарджу от 22 тыс. руб. в одну сторону, а round trip – от 56 тыс. руб. (на 2 тыс. дороже – с багажом). Однако многие пассажиры не спешат бронировать эти рейсы: арабский перевозчик уже снимал полетную программу после начала продаж. Сейчас бронирования на октябрь сохраняются, но определенности пока нет. «Сентябрьские рейсы нам отменили еще в начале июля. Думаю, скоро появится информация и по октябрю», – пишут туристы.

Из Екатеринбурга в Дубай также летают «Уральские авиалинии» и flydubai. Перелет туда и обратно российским перевозчиком в ноябре стоит от 60 тыс. руб. (67 тыс. – с багажом). Самые высокие тарифы – у flydubai: за путешествие с 31 октября по 14 ноября придется заплатить от 98 тыс. руб. В цену включен провоз чемодана до 20 кг.

Из Казани наиболее доступный вариант также предлагает «Победа». На 27 октября билет в одну сторону стоит от 24 тыс. руб. без багажа и от 28 тыс. – с багажом. Перелет туда и обратно с 27 октября по 10 ноября можно забронировать от 42 тыс. руб., а с чемоданом – от 50 тыс.

Air Arabia на те же даты продает билеты от 54 тыс. руб. (с багажом – на 2 тыс. дороже). Однако риск отмены программы сохраняется. Сейчас полеты перевозчика в Екатеринбург, Казань, Самару и Уфу приостановлены до 31 августа включительно. При этом в июле пассажиры уже получали уведомления об отмене сентябрьских рейсов, тогда как судьба октябрьской программы остается неясной.

Самый дорогой вариант из Казани – рейсы flydubai. Перелет туда и обратно обойдется минимум в 113 тыс. руб.

Ранее «ТурДом» писал, что, несмотря на заявленную авиакомпаниями перевозку, туроператоры не спешат стимулировать продажи туров в ОАЭ. Сдержанность объясняется тем, что участникам рынка дорого обошлось весеннее обострение обстановки на Ближнем Востоке.