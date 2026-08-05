Четырехметрового питона поймали на любимом месте отдыха россиян

Недалеко от таиландского города Паттайя поймали четырехметрового питона, который забрался на птицеферму. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел поздно вечером. Владелец фермы отдыхал дома и услышал громкий шум из курятника. Он посветил внутрь фонарем и увидел питона, который обвился вокруг одной из птиц.

Мужчина не стал бороться с питоном самостоятельно и обратился к специалистам. Около 23:30 на ферму прибыли сотрудники Sawang Boriboon Thammasathan — фонда, который занимается спасательными работами в Паттайе.

На месте происшествия спасатели обнаружили, что змея повисла на каркасе крыши курятника и продолжает удерживать курицу. Размеры и сила питона осложнили операцию. Дополнительную трудность создало то, что тот забрался так высоко. Из-за этого на подмогу пришлось вызвать двух пожарных.

Более получаса ушло на то, чтобы обездвижить питона и поместить его в мешок. Позже змею выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.