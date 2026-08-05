«Победа» возобновит полеты между Москвой и Дубаем

Авиакомпания «Победа» с 3 сентября возобновит полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября, а с 25 октября — в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Долгожданное возвращение полетов в ОАЭ произойдет уже в сентябре», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что полеты будут осуществляться в Дубай трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 15 сентября частота полетов будет увеличиваться — в расписание добавится вторник, а с 22 сентября — пятница. С 1 октября полеты в Дубай будут осуществляться ежедневно, а со 2 октября частота полетов вырастет до двух раз в день.

2 сентября вылетит первый рейс из Махачкалы в Дубай, а с 25 октября можно будет улететь из Москвы в Абу-Даби. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Такое расписание будет актуально до 27 марта 2027 года.