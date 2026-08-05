Найдена новая альтернатива Мальдивам?

Маврикий начал бороться за российских туристов — этому африканскому острову предрекли стать для них новой альтернативой Мальдивам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, Маврикий усиливает продвижение в России, его отели становятся более гибкими в работе с российским рынком, и в них появляется все больше русскоговорящих сотрудников.

В АТОР также отметили, что по итогам 2025 года Россия впервые вошла в топ-10 крупнейших въездных рынков острова — его посетили 29,8 тысячи соотечественников. По словам временного поверенного в делах Республики Маврикий в России Правасса Пурманунда, в 2026 году страна рассчитывает принять уже более 30 тысяч россиян. Росту турпотока должны способствовать несколько факторов: увеличение объемов авиаперевозки, активное продвижение направления в России и расширение туристического предложения.

Ранее туроператоры назвали новые любимые направления для путешествий состоятельных россиян. В частности, они обратили внимание на увеличивающийся спрос на Маврикий и Мальдивы, где набирает популярность яхтинг.