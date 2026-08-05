Путеводитель по городам-призракам Абхазии: где побывать и что сфотографировать

Мы небольшой компанией путешествуем по городам-призракам Восточной Абхазии: Акармара, Ткуарчал, Поляна. И не снять в таком загадочном месте мистический триллер или блокбастер про постапокалипсис - удивительная беспечность. Это сказал не я, это общее мнение нашей группы. Да и не только нашей.

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Кажется, это та банальность, которую гиды турфирм Абхазии, в программе которых есть тур "Ткуарчал - Акармара" (а он есть почти у всех, ценник от трех тысяч рублей за групповую экскурсию и до 40 тысяч - за индивидуальную), слышат ежедневно. Представляю, как им это наскучило.

Строго говоря, пресловутую "заброшку" - некогда красивые вокзалы, кинотеатры, санатории, мосты и так далее - в этих краях можно найти везде. Термин "города-призраки" не надо понимать совсем буквально. Собственно, город там один, Ткуарчал. А все остальное - Акармара, Джантуха, Поляна и другие - шахтерские поселки, которых объединили под администрацией Ткуарчала, после чего он стал промышленным центром всей Абхазии.

Дело было так: в 1930-х здесь начали промышленно добывать руду и каменный уголь. Край преобразился: отремонтировали автодорогу и построили железную, запустили подвесные грузовые и пассажирские канатные дороги. Если ваш гид не просто водитель, а человек широкого кругозора, то он расскажет, что во время Великой Отечественной войны, после оккупации гитлеровцами Донбасса, уголь Ткуарчала (тогда город называли Ткварчели) стал основным источником топлива для Черноморского флота.

Конечно, возникает вопрос: а разве корабли в 1940-х годах еще ходили на угле? Крейсеры и эсминцы ходили на топочном мазуте, все 47 черноморских субмарин - на дизельном топливе, скоростные катера - на бензине. На угле ходили весьма старые суда. Но не только они. Флагман Черноморского флота линкор "Севастополь" (одно время он носил имя "Парижская коммуна") использовал одновременно и уголь, и мазут. "Севастополь" был спущен на воду летом 1911 года, и для того поколения корабельных энергетических установок уголь еще был вполне актуальным топливом. Линкор брал на борт 700-800 тонн мазута и 1500-2000 тонн угля. Получается, что флагманский линкор воевал, образно говоря, на абхазском угле.

Серьезные историки, надеюсь, это подтвердят (или меня поправят). Но согласитесь: пролить свет на эту страницу истории более чем уместно. Это наша история. Общая. Во времена Советского Союза не было разделения на грузинскую, абхазскую и русскую историю. Наши предки и жили в одной стране, и воевали вместе, плечом к плечу...

Из занятно абсурдного: местный житель на своем смартфоне мне с ностальгической гордостью показывает город, который в другом месте и в другое время я бы определил как типичный немецкий stаdtchen где-нибудь в предгорье баварских Альп. Не угадал, это шахтерский поселок Акармара в период расцвета. Конечно, это пересъемка, в 1980 году смартфонов еще не было. Но местные бережно хранят фото своего великого прошлого.

В послевоенное время на улучшение инфраструктуры этих шахтерских поселков бросили пленных немцев. Появились дома с нехарактерной для Советского Союза архитектурой. Открыли кинотеатр и театр, построили бальнеологический санаторий (практиковали радоновые ванны). Магазины ломились от дефицитного товара. Прекрасно работал общественный транспорт, была на уровне медицина (сейчас - увы).

Сегодня в некогда 30-тысячном Ткуарчале людей почти нет, город пустой. А в соседней когда-то восьмитысячной Акармаре... Даже не знаю, три десятка пенсионерок в лучшем случае. Шахты истощились уже в конце 1970-х, а в 1980-х начались реальные экономические проблемы. Хотя еще был шанс построить что-то новое, а что-то переориентировать. Но война все перечеркнула. В 1992-1993 годах Ткуарчал был в блокаде: 413 дней и ночей. И после войны жизнь в этот город почти не вернулась.

Поэтому как ни цинично звучит, но самое лучшее - снимать здесь кино. Вспомните историю с "Левиафаном". Лично я не поклонник творчества Александра Звягинцева. Но глупо отрицать, что именно эстетика безысходности Териберки вдохнула в поселок второе дыхание. Пусть и за счет туристов.

...Из разговора с местными. Пожилой житель Акармары сетует: сын, отучившись в России, вернулся в родной город и смог найти работу за 18 тысяч рублей. Он молодой парень, ему жениться надо. Как содержать дом, прокормить семью на такие деньги? Поэтому развитие туризма на сегодня - реальный шанс для городов-призраков.

Фото: Российская Газета

Жителей Абхазии часто упрекают, что они не торопятся решать проблему "заброшки". Будем объективны: это только здесь так? В Советском Союзе из-за закрытия градообразующих предприятий на севере разве не появились десятки подобных городков и поселков? Если вы наберете топ-10 лучших мировых блокбастеров о Ghost Town (городах-призраках), то две трети будут американскими, остальные - Канада, Франция, Великобритания и Германия. Не поверите, только в одной Британской Колумбии (это в Канаде) - свыше 1,5 тысячи заброшенных населенных пунктов. В США может не тысячи, но сотни. Заброшенные города есть даже в Китае и Японии. Это общемировая проблема, и Абхазия далеко не лидер.

Также позволю себе пару наблюдений в стиле "советы постороннего". В Абхазии большинство турфирм совмещают тур в заброшенные города с посещением водопадов. Обычно в программе их три: "Святой", "Великан" и "Ирина". Сразу скажу: оно того стоит, потрясающее зрелище. Вот я возвращаюсь к машине - грязный, мокрый и счастливый, эмоции переполняют. Кричу гиду: "Я как будто снова в Таиланде побывал!" Реакция: "Вы что, сговорились?! Разные группы и в разные дни, а все твердят одно: это же джунгли Таиланда!".

Но все-таки я бы водопады не совмещал с городами-призраками. Хотя они и рядом. Это другие ощущения, другой интерес. Лучше возил бы через Очамчыру. Нет, она не призрак. Но готовит к встрече с Ghost Town. Потрясающее место: греки в VI веке до н. э. здесь основали город-полис Гюэнос. Пик эволюции - на закате СССР, здесь было больше 20 тысяч населения. А сегодня - около пяти тысяч. Едешь по городу, все есть: кафе, гостиницы, банкоматы, магазины. А людей почти нет. И именно отсюда лучше стартовать в Акармару и Ткуарчал, так ты психологически готов к встрече с мистическим.

И последнее. Приезжая в Абхазию, довольно сложно не побывать в столице. Пусть даже заглянув в Сухум во время экскурсии. А там без прогулки по набережной - ну просто никак. Многим режут глаз полуразваленные причалы. В смысле: такая красота, но и тут пресловутая "заброшка". Но эти причалы в самом обозримом будущем станут как новые. Этим занимаются специалисты из Краснодарского края. Поэтому полезный совет: не сетуйте, а побольше снимайте. На память.