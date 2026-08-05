Турция, Абхазия и Белоруссия возглавили список популярных курортов

Список десяти популярных летних направлений для бронирования отелей российскими туристами возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия. Так, в Турции средняя стоимость ночи составляет 12,4 тысячи рублей, в Абхазии - 8 тысяч, а в Белоруссии - 10,1 тысячи. При этом забронировать номер в отеле Франции можно в среднем за 18,1 тысячи рублей за ночь, в Испании - 16,5 тысячи. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Авторадио рассказал, какие страны достойно конкурируют с тройкой лидеров.

«Давайте честно, когда мы говорим Беларусь, конечно, речь идёт о Москве, да. Ну, максимум о Петербурге, потому что для жителей Новосибирска или там Тюмени Беларусь ни в какую тройку не входит. Кстати, забегая вперёд, как и Абхазия. Абхазия — это вот Москва и южнее Москвы, там Волгоград, Ростов. Краснодар, Саратов. Если мы берём там условный Иркутск или Красноярск, никакая Абхазия даже в пятёрку не войдёт. А вот в целом для России, конечно, Турция номер один без всяких конкурентов. Номер два — это сейчас почти для всей России, но для Новосибирска и восточнее — это Китай. Екатеринбург и западнее — это Египет. Номер три, здесь опять могут быть разные страны, но в целом будут бороться и Таиланд, и Вьетнам».

Аналитики также выяснили, что наибольший рост числа бронирований отелей на это лето по сравнению с прошлым годом фиксируется по таким направлениям, как Узбекистан, Киргизия, Япония, Казахстан и Азербайджан.