В Китае введут новые правила выезда граждан за границу

Новые требования к выезду граждан за границу начнут действовать в Китае осенью. Об этом сообщил портал шанхайского правительства International Services Shanghai.

Правила, предусматривающие усиленную проверку целей поездки и возможность отказа в оформлении документов, вступят в силу с 15 сентября 2026 года. В публикации утверждается, что жителей страны обяжут указывать достоверную цель поездки за рубеж при подаче заявления на заграничные документы. Кроме того, туристы должны будут проходить проверку личности. Фиксация ложных сведений может стать основанием для отказа в выдаче документов или пересечении границы.

Ожидается, что ограничения также затронут китайцев, в прошлом привлекавшихся к ответственности по делам о незаконном пересечении границы или получении документов обманным путем. Запрет на выезд в другую страну могут получить и граждане, совершавшие за рубежом преступления, направленные против национальной безопасности КНР.

Дополнительные меры предусмотрены для поездок в государства и регионы, считающиеся зонами с повышенным уровнем опасности. Речь идет о территориях, где идут вооруженные конфликты, фиксируются вспышки инфекций или происходят природные катаклизмы. Власти начнут оповещать туристов о подобного рода угрозах, а при высшем уровне предупреждения будут рекомендовать отказаться от путешествия.

Новые правила введут и для иностранцев, желающих попасть на территорию Китая. Гражданам других стран во время оформления виз, разрешений на въезд и видов на жительство надо будет раскрывать истинную цель поездки и подтверждать ее. Лицам, внесенным Пекином в санкционные списки, или тем, кто попытается предоставить фальшивые документы, могут отказать в пропуске через границу.

28 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе интервью рассказал, что российская сторона обсуждает с КНР возможность сохранения безвизового режима. По словам дипломата, упрощение взаимных поездок граждан — одно из приоритетных направлений работы российского внешнеполитического ведомства. В том числе это касается «азиатского вектора», подчеркнул он.