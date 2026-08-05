В АТОР рассказали, куда дешевле слетать в августе

Август считается дорогим месяцем для отдыха. Так, большинство туров на зарубежные курорты за неделю подорожали в среднем на 5-20%, а некоторые - еще больше. А самым дешевым направлением для туристов по-прежнему остается Турция, посчитали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых в Турции на двоих сейчас начинается от 99,5 тысяч рублей. При этом, отмечают в АТОР, меньше всего в августе изменилась стоимость туров на Хайнань и в Египет. Позагорать вдвоем на пляжах Хайнани с учетом стоимости перелета туда и обратно можно минимум за 126,7 тысячи рублей при размещении в четырехзвездочном отеле с завтраками на 7 ночей, а провести отпуск в Египте на таких же условиях - не менее чем 138,5 тысячи рублей.

Заметно подросли цены на туры в ОАЭ и Таиланд, где самый бюджетный вариант обойдется в 125-130 тысяч рублей на двоих.

Но если, например, Таиланд за неделю подорожал примерно на 10 тысяч рублей, то Вьетнам - на все 60 тысяч рублей. Стоимость туров на двоих в августе туда начинается с двухсот тысяч рублей. Дешевле отдых с размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками на семь-восемь ночей во Вьетнаме в августе не найти.