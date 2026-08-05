Группа «Аэрофлот» расширяет полетную программу в Дубай

Маршрутная сеть группы «Аэрофлот» в Дубай продолжает восстанавливаться после кризиса на Ближнем Востоке. Вслед за возобновлением полетов в эмират из Москвы и Краснодара нацперевозчиком маршруты запускает и его «дочка» – авиакомпания «Победа».

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С конца октября лоукостер начнет выполнять прямые рейсы в Дубай сразу из трех российских городов. С 25 октября откроется программа из Уфы с вылетами по пятницам и воскресеньям, с 26 октября – из Екатеринбурга по понедельникам и субботам, а с 27 октября – из Казани по вторникам и четвергам. На всех направлениях заявлены Boeing 737-800. Учитывая, что дни вылетов не совпадают, возможно, вся полетная программа будет закрываться одним воздушным судном.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону начинается от 16,5 тыс. руб., а перелет туда-обратно – примерно от 33,5–34 тыс. руб. без учета дополнительных услуг.

Напомним, что с 1 июня «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы, а с 24 июля – из Краснодара.

Ранее TourDom.ru писал, что flydubai в августе станет чаще летать между российскими городами и Дубаем. Однако туроператоры не спешат стимулировать продажи. Некоторые сознательно идут на сокращение присутствия на направлении, не включаются в конкурентную борьбу, предпочитая минимизацию рисков.