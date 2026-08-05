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Эксперт Олифиренко: встреча со скоплением гигантских медуз не должна пугать отдыхающих

Москва24

Внезапная встреча со скоплением гигантских медуз ропилем на море не должна пугать отдыхающих, однако проявить осторожность все же стоит. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор АНО "Центр природоохранных инициатив", кандидат биологических наук Александр Олифиренко.

Эксперт рассказал, как вести себя при внезапной встрече со скоплением гигантских медуз
© РИА Новости

По словам эксперта, медузы могут одновременно подняться к поверхности, и человек, оказавшись среди них, может заволноваться, особенно учитывая размеры: самые крупные особи достигают более полуметра в диаметре.

"Бояться их не стоит – это просто медузы, пусть и большие, и они вскоре снова уйдут ко дну, но нужно проявить осторожность", – подчеркнул Олифиренко.

Он добавил, что ропилемы не представляют опасности для человека, но лучше избегать тактильного контакта с ними, принимая во внимание индивидуальные особенности организма. Яд, содержащийся в стрекательных клетках на щупальцах, может немного обжечь и спровоцировать аллергические реакции.

"Хотя у большинства это проходит за день и без последствий", – отметил ученый.

Медуза ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии. В Приморье она появляется в теплое время года, когда течением ее заносит в закрытые бухты Владивостока, где медузы скапливаются.

О появлении ропилем в Амурском заливе у берегов Владивостока ранее рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. По его словам, нынешняя ситуация является началом миграции.

Первая встреченная в 2026 году особь имела диаметр купола около 35 сантиметров. При этом в прошлые годы попадались экземпляры до 70 сантиметров в диаметре.