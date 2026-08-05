Туристов в Алжире будут встречать гиды со знанием русского языка

Подготовка туристических гидов со знанием русского языка начнется в Алжире в рамках работы по развитию въездного туризма из РФ. Об этом сообщила глава Министерства туризма североафриканской страны Сабрина Бумезбар.

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По ее словам, алжирские власти совместно с профильными ведомствами реализуют комплекс мер, направленных на создание комфортных условий для приема российских путешественников. Сейчас в стране обучают гидов английскому языку, а в перспективе планируется запустить программы подготовки специалистов, владеющих русским.

Одновременно в Алжире продолжается цифровая модернизация туристической отрасли. Власти совершенствуют электронные сервисы, сопровождающие поездку на всех этапах, а также улучшают систему приема, размещения и экскурсионного обслуживания иностранных гостей.

Сабрина Бумезбар напомнила, что месяц назад Минтуризм и Минэкономразвития России подписали меморандум о взаимопонимании. В настоящее время стороны приступили к реализации документа, разрабатывая практические механизмы, которые должны облегчить поездки между двумя странами, расширить обмен туристической информацией и усилить взаимодействие профильных ведомств.

Ожидается, что принимаемые меры помогут сократить административные процедуры как для туроператоров, так и для самих туристов, что будет способствовать развитию двустороннего туристического потока.

Ранее Росавиация выдала разрешение авиакомпании Air Algerie на возобновление рейсов между Москвой и Алжиром. Перевозчик намерен начать полеты в начале августа.