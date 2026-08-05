Турэксперт назвала правила безопасности на отдыхе в Таиланде

Четыре основных правила безопасности для россиян, планирующих отдых в Таиланде, перечислила турэксперт Наталия Ансталь. По мнению специалиста, путешественникам важно быть осмотрительными при взаимодействии с местным населением, сообщает издание NEWS.ru.

Особую угрозу в стране представляют воры на мотоциклах: они нередко вырывают у путешественников сумки — прямо из рук либо со спины. В связи с этим эксперт советует держаться подальше от края проезжей части и не носить с собой рюкзаки. Оптимальным вариантом передвижения Ансталь считает заказ такси, а пешие прогулки в отдельных районах лучше свести к минимуму.

Еще один важный совет касается приобретения экскурсионных туров. Не стоит соглашаться на предложения уличных зазывал — лучше бронировать экскурсии через проверенные онлайн-платформы. При оплате услуг обязательно нужно требовать у продавца официальные документы: квитанции и ваучеры. В них должны быть указаны контактные данные организатора и детальное описание программы. В противном случае есть риск лишиться денег и остаться без обещанного трансфера, предупредила Ансталь.

Отдельное внимание эксперт уделила правилам безопасного купания. Туристам следует отдавать предпочтение пляжам, где есть спасательные вышки. Находясь на побережье, важно следить за сигнальными флагами: красный флаг сигнализирует о полном запрете на купание, желтый — о разрешении плавать с повышенной осторожностью, а зеленый и голубой означают, что купание безопасно. Эксперт напомнила об опасности отбойных течений: мощный поток воды, уходящий от берега, способен унести человека далеко в море. Пытаться плыть против такого течения крайне рискованно — это быстро истощает силы.

Говоря об аренде мототранспорта, Ансталь подчеркнула, что для управления байком необходимы водительские права категории А и международное удостоверение, которое выдают в ГАИ. Использование транспортного средства без надлежащих документов грозит штрафом от 500 до 1000 батов (до 2500 рублей). Кроме того, в случае нелегальной аренды любая медицинская страховка утрачивает силу. Если случится ДТП, все расходы на лечение придётся покрывать самостоятельно, добавила турэксперт.

Ранее сообщалось, что убийц брата и сестры из России в Таиланде призвали приговорить к смертной казни. Об этом заявил бывший министр юстиции Таиланда и руководитель партии «Руам Тхаи Сан Чат Пхирапхан Салиратхавипхак.