S7 Airlines расширит полетную программу в Пекин в предстоящем осенне-зимнем сезоне. Перевозчик откроет новый маршрут из Якутска, увеличит количество рейсов из Иркутска и Владивостока, а также продолжит летать из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Полеты между Якутском и столицей Китая стартуют 24 октября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Якутска по вторникам и субботам в 22:20, обратные – по средам и воскресеньям в 02:50.

На линии Иркутск – Пекин с 30 октября частота вырастет до 8 рейсов в неделю. Дополнительный вылет поставили на пятницы: отправление из Иркутска в 04:35, из Пекина в 09:00.

Также с 26 октября S7 Airlines увеличит количество рейсов между Владивостоком и Пекином до 5 в неделю. Самолеты будут отправляться из Владивостока по понедельникам в 06:35, а также по средам и пятницам в 06:50. Обратные вылеты из китайской столицы запланированы по понедельникам в 09:00, а также по средам и воскресеньям в 08:50.

Отметим, что пассажиры смогут использовать международный аэропорт Пекина Дасин в качестве пересадочного узла для дальнейших путешествий по КНР и другим странам Азии.