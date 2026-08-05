Турагент взял на себя непредвиденную доплату за тур

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» рассказала нашей редакции о проблеме с бронированием тура в Китай.

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Светлана С., проживающая на Камчатке, обратилась в одно из турагентств, услугами которого прежде пользовалась не раз. Гостиницу для себя и дочери туристка подобрала сама и попросила рассчитать турпакет с вылетом из Москвы.

«Такой вариант удобнее и дешевле, чем если отправляться из Петропавловска-Камчатского через дальневосточные города», – пояснила она.

Цена 212 тыс. руб. устроила.

В туркомпании сказали, что теперь нужно дождаться подтверждения тура от туроператора. Это заняло несколько дней, и туристы нервничали, так как им нужно было до поездки, намеченной на 11 августа, еще успеть купить билеты в Москву и обратно. При бронировании перелета в последний момент цена могла взлететь или вовсе не оказаться мест на рейсе.

Наконец, подтверждение поступило. Правда, вместо запрашивавшейся категории номеров в гостинице пришлось согласиться на другую, которая была в наличии. Светлана перечислила полную оплату по договору и сразу купила билеты в Москву и обратно. А вечером того же дня вдруг выяснилось, что из-за замены типа размещения в отеле нужно довнести к стоимости тура 10 тыс. руб. Такое уточнение поступило от принимающей компании в Китае туроператору, у которого бронировалась поездка.

Альтернатива в виде возврата денег туристов не устраивала, ведь они уже потратились на перелет в столицу. А необходимость доплаты оказалась неожиданностью. Впрочем, когда корреспондент TourDom.ru по горячим следам связался с турагентством, там пояснили, что решили не брать с туристов дополнительную сумму.

Мы предложили прокомментировать эту историю участнику редколлегии TourDom.ru Андрею Федорову. Как он полагает, продавец тура мог действовать из лучших побуждений, поспешив сообщить о подтверждении гостиницы, не дожидаясь уточнения цены, чтобы у туристов было больше шансов успеть с покупкой билетов в Москву. Турагентство не обязано было брать непредвиденные допрасходы на себя, но, видимо, решило это сделать, пожертвовав частью своей комиссии, чтобы погасить назревавший конфликт и сохранить добрые отношения с клиентами.