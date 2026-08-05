Россиянка описала кафе в Белизе фразой «невзрачная едальня»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова попробовала обед в кафе на рынке в Белизе и назвала его очень вкусным. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказала, что ей и ее молодому человеку принесли огромную порцию белого риса, курицу в подливке, свежий салат и жареный банан. По словам путешественницы, она пыталась найти повод не есть это «хрючево», но была голодная и с удовольствием все попробовала. Оказалось, что соус был великолепный, а рис — «исчез как-то сам собой».

«Белиз вообще пока удивляет меня именно этим. Вот эта невзрачная едальня на рынке, куда я бы больше не возвращалась, но здесь главное — чтобы человек ушел сытым. И судя по тому, сколько местных сидели за столами и ожидали свой заказ, они прекрасно знают, где действительно вкусно», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Ершова добавила, что после обеда у них не было проблем с желудком.

«Наверное, пронесло, а то я уже маме написала: "Мы в Белизе, будем есть на рынке. Ну, не поминай лихом"», — поиронизировала она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в магазине в Белизе и описала его ассортимент фразой «офигела от продуктов». В частности, ее удивили сосиски и колбаса, которые выпускают в консервных банках.